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Актриса из «Ворошиловского стрелка» раскрыла секрет красоты

После съемок в нашумевшей драме Говорухина, Синякина окончила музучилище им. Гнесиных и РАТИ-ГИТИС.

Актриса из «Ворошиловского стрелка» раскрыла секрет красоты
© runews24.ru

Сейчас в её послужном списке более 20 кинокартин, в основном – сериалов. Среди прочих – участие в сериале «Надвое» с Данилой Козловским и Ириной Старшенбаум; также съемки в мистической работе «Территория» Игоря Твердохлебова про тайны Пермской земли, и другие известные работы.

Кинокритики отмечают, что за прошедшую четверть века Анна Синякина, практически не изменилась, продолжая радовать как своим талантом, так и яркой внешностью со светлыми локонами.

Сама Синякина спокойно относится к своей славе. А про красоту и молодость говорит, что, чтобы сохранить их, нужно больше отдыхать от тяжёлых актёрских будней.

Ранее Александр Самойленко-младший рассказал о том, как попал на съемки «Слова пацана». Также был составлен рейтинг главных кинокомедий 2023 года. Пальму первенства в РФ получила «Барби».

Тренды
Анна Синякина
Игорь Твердохлебов
Ирина Старшенбаум
Данила Козловский