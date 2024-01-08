Актриса из «Ворошиловского стрелка» раскрыла секрет красоты

После съемок в нашумевшей драме Говорухина, Синякина окончила музучилище им. Гнесиных и РАТИ-ГИТИС.

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Сейчас в её послужном списке более 20 кинокартин, в основном – сериалов. Среди прочих – участие в сериале «Надвое» с Данилой Козловским и Ириной Старшенбаум; также съемки в мистической работе «Территория» Игоря Твердохлебова про тайны Пермской земли, и другие известные работы.

Кинокритики отмечают, что за прошедшую четверть века Анна Синякина, практически не изменилась, продолжая радовать как своим талантом, так и яркой внешностью со светлыми локонами.

Сама Синякина спокойно относится к своей славе. А про красоту и молодость говорит, что, чтобы сохранить их, нужно больше отдыхать от тяжёлых актёрских будней.