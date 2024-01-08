Певица Тейлор Свифт вышла на публику в сияющем платье-комбинации

Певица Тейлор Свифт стала гостьей ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2024». Об этом сообщает People.

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Тейлор Свифт пришла на премию в блестящем зеленом платье-комбинации с глубоким декольте и открытой спиной. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и массивные серьги с бриллиантами. Ей также сделали укладку с легкой волной и вечерний макияж.

Тейлор Свифт не оценила шутку ведущего «Золотого глобуса» о ее новом романе. Кой отметил, что «Золотой глобус» начался после матча НФЛ на CBS. Комик пошутил об отношениях Свифт со спортсменом Трэвисом Келси, однако певица не оценила шутку.

«В чем большая разница между «Золотыми глобусами» и НФЛ? На «Золотых глобусах» у нас меньше снимков Тейлор Свифт», — сказал ведущий со сцены.

В ответ Свифт не улыбнулась из-за шутки. Певица сделала глоток своего напитка.

После реакции Свифт Кой извинился за свою шутку.

Новости об отношениях певицы с Трэвисом Келси появились после того, как их несколько раз заметили на публике. Также Свифт появлялась на матчах звезды НФЛ. А в октябре Тейлор Свифт была замечена за поцелуем с новым бойфрендом. Свифт пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». После матча пара сделала снимок вместе с товарищем Келси по команде Меколом Хардманом-младшим и его девушкой Чарией Гордон.