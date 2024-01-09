Косметический бренд из Франции протестирует российский рынок

"Бренд Panier des Sens начинает развивать в России компания "Джамилько". У дистрибьютера уже есть опыт развития косметических марок - Kiko Milano. Они будут тестировать и, если пилот окажется успешным, в горизонте 5-10 лет потенциал открытий в РФ - до 100 магазинов размером 50-70 кв. м", - сказала она.