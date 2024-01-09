DailyMail: коллаген в виде добавок малоэффективен для поддержания молодости кожи

Британский дерматолог Джастин Клук рассказала, что коллаген в виде пищевых добавок малоэффективен для поддержания молодости кожи. Более надежным способом предотвращения появления морщин является правильное питание и использование солнцезащитных средств. Об этом сообщает Daily Mail.

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Коллаген — это натуральный белок, который является важным строительным материалом для кожи, мышц и костей. Он вырабатывается в организме человека из питательных веществ, поступающих с продуктами. Снижение уровня этого белка, наблюдающееся с возрастом, приводит к появлению морщин.

Дерматолог объяснила, что единственный научно обоснованный способ продления молодости кожи — это отказ от курения и алкоголя. Также необходимо регулярно пользоваться солнцезащитными средствами и употреблять продукты, способствующие выработке коллагена. К ним относятся мясо, курица, индейка, рыба, яйца, морепродукты, творог, бобовые.