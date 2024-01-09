Отвалились нос и рот: косметолог рассказала о страшных последствиях уколов красоты
Уколы красоты, которые выполнены непрофессионалом или неправильными препаратами, способны вызвать слепоту, инсульт и даже смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала профессиональный косметолог Марият Мухина.
Смертоносная аллергия и гранулемы
По ее словам, подобные уколы прежде всего опасны своими аллергическими проявлениями, которыми может ответить организм. Причем реакция может наступить незамедлительно и нередко способна перейти в анафилактический шок и вызвать гибель пациента. Такие эксцессы возможны при уколах филлерами и гиалуроновой кислотой, в которых содержится лидокаин.
Чаще всего подобные реакции возникают при самых популярных процедурах — омолаживающих уколах, которые позволяют восполнить объемы тканей.
— Речь, прежде всего, идет о филлерах на основе гидроксиапатита кальция и гиалуроновой кислоты. Если препарат неправильно введен или разведен, то это может спровоцировать образование бугорков на тканях и гранулематозное воспаление, характеризующееся образованием гранулем, способных привести к фагоцитозу клеток, — пояснила врач.
Подобные реакции бывают, когда непрофессионалы вместо дистиллированной воды разводят препарат изотоническим раствором. Последствия таких неумелых экспериментов приходится устранять хирургическим методом, отметила Мухина:
— Если, например, от гиалуроновой кислоты есть антидот, то от гидроксиапатита кальция его нет, поэтому за дело берется хирург, — отметила косметолог.
Ишемия и слепота
Среди прочих осложнений от уколов красоты косметолог назвала ишемию — когда нарушается кровоснабжение сосудов, провоцирующее некроз, а нередко и разрыв тканей, которые потом приходится зашивать.
— У пациентов отваливаются части лица: нос или губы, — уточнила собеседница «ВМ».
Эмболия — еще одно ужасное последствие. Возникает оно, когда иглой случайно задевают сосуды, рассказала Мухина.
— Бывает так, что не просто задевают сосуд, но закупоривают его, в результате чего частицы вводимого геля по венозному или артериальному кровотоку попадают в крупные сосуды и провоцируют инсульт головного мозга, потерю зрения и даже летальный исход, — разъяснила специалист.
Инфекция
Третьей группой осложнений считаются инфекционные процессы, добавила Мухина:
— При нарушении капиллярного кровотока или регенерации, наличии воспалительных заболеваний все это может привести к развитию инфекционных процессов.
Чтобы избежать этих последствий, у пациента не должно быть подобных противопоказаний, а процедурный кабинет косметолога должен соответствовать стерильности операционной, в нем должны быть: дезинфицирующее оборудование, правильная вентиляция и чистый воздух, заключила собеседница «ВМ».