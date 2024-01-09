Отвалились нос и рот: косметолог рассказала о страшных последствиях уколов красоты

Уколы красоты, которые выполнены непрофессионалом или неправильными препаратами, способны вызвать слепоту, инсульт и даже смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала профессиональный косметолог Марият Мухина.

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Смертоносная аллергия и гранулемы

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По ее словам, подобные уколы прежде всего опасны своими аллергическими проявлениями, которыми может ответить организм. Причем реакция может наступить незамедлительно и нередко способна перейти в анафилактический шок и вызвать гибель пациента. Такие эксцессы возможны при уколах филлерами и гиалуроновой кислотой, в которых содержится лидокаин.

Чаще всего подобные реакции возникают при самых популярных процедурах — омолаживающих уколах, которые позволяют восполнить объемы тканей.

— Речь, прежде всего, идет о филлерах на основе гидроксиапатита кальция и гиалуроновой кислоты. Если препарат неправильно введен или разведен, то это может спровоцировать образование бугорков на тканях и гранулематозное воспаление, характеризующееся образованием гранулем, способных привести к фагоцитозу клеток, — пояснила врач.

Подобные реакции бывают, когда непрофессионалы вместо дистиллированной воды разводят препарат изотоническим раствором. Последствия таких неумелых экспериментов приходится устранять хирургическим методом, отметила Мухина:

— Если, например, от гиалуроновой кислоты есть антидот, то от гидроксиапатита кальция его нет, поэтому за дело берется хирург, — отметила косметолог.

Ишемия и слепота

Среди прочих осложнений от уколов красоты косметолог назвала ишемию — когда нарушается кровоснабжение сосудов, провоцирующее некроз, а нередко и разрыв тканей, которые потом приходится зашивать.

— У пациентов отваливаются части лица: нос или губы, — уточнила собеседница «ВМ».

Эмболия — еще одно ужасное последствие. Возникает оно, когда иглой случайно задевают сосуды, рассказала Мухина.

— Бывает так, что не просто задевают сосуд, но закупоривают его, в результате чего частицы вводимого геля по венозному или артериальному кровотоку попадают в крупные сосуды и провоцируют инсульт головного мозга, потерю зрения и даже летальный исход, — разъяснила специалист.

Инфекция

Третьей группой осложнений считаются инфекционные процессы, добавила Мухина:

— При нарушении капиллярного кровотока или регенерации, наличии воспалительных заболеваний все это может привести к развитию инфекционных процессов.