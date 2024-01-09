Тепло и модно: спрос на валенки вырос в России

Обувь, которая не выходит из моды уже два века, и теперь она вновь на пике популярности. Речь про валенки, которым не страшен зимний холод. Сегодня дизайнеры придумывают новые модели из войлока с оригинальными рисунками и прочной подошвой, сообщает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

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Вот уж, действительно, выбор непростой. С меховой вышивкой или помпонами? С резными узорами или с котом Матроскиным? Высокие или укороченные? И это все валенки. Без этой обуви супруги: Татьяна и Игорь не обходятся ни один сезон.

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«С внуком на горку ходим. И в лес ходим гулять, поэтому валенки нужны. В них удобно и тепло», – сказала жительница Ярославля Татьяна Ганжа.

На этой фабрике в Ярославской области валенную обувь делают больше века. Начали еще до революции. В годы Великой Отечественной Войны на фронт отправили более 2,5 миллиона пар. Производство пережило и распад СССР, и экономические кризисы.

«Моя операция состоит в том, чтобы на основу, которая из чесанной машины ко мне поступает положить дополнительно шерсть, чтобы был валеночек плотненький», – рассказала работница чесального цеха фабрики Ульяна Соболева.

Основа производства почти не изменилась. Шерсть вычесывают, формируют заготовки, натягивают на колодки, а после отправляют в печь. И хоть механизированных процессов стало больше, люди участвуют в каждом из них.

«Я контролер, проверяю внутри, чтобы все ровненько было. И вот рубчики, такие неровности обрезаю. Вот рубчик, его надо обрезать», – сказала контролер фабрики Светлана Новожилова.

В классическом виде правого и левого валенок не бывает. На производстве пару подбирают только по размеру. Это уже при носке обувь принимает форму ног.

«Свойства шерсти уникальны. Во-первых, шерсть сохраняет сухое тепло. Очень большое количество влаги может впитать шерсть, при этом остается теплой и сухой. Валенки вообще полезно носить на босу ногу, потому что это циркуляция», – сказала экскурсовод фабрики Надежда Лукнова.

Но валенки в классическом виде сегодня еще нужно поискать. Дизайнеры придумывают и как украсить обувь, и как ее сделать удобнее и практичнее.

«Наша основная изюминка – валенные сапожки, которые мы поставляем в крупнейшие сети нашей страны», – сказал директор фабрики Семен Шмыков.