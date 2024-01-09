Найти правильную пилочку и принимать витамины: как отрастить длинные ногти

Слабые и хрупкие ногти можно отрастить даже при постоянном использовании гель-маникюра

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Иногда ногти перестают расти и становятся очень ломкими. Но не стоит расстраиваться, есть несколько простых советов, которые помогут вернуть ногтям здоровый вид.

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Самое важное, на что стоит обратить внимание — обращайтесь с ногтями бережно. Нанести масло для кутикулы или надеть перчатки перед уборкой — дело нескольких секунд, но результат того стоит. Эксперт ногтевого сервиса Елена Валуева рассказала и о других способах проявить любовь к своим ногтям.

Ежедневно используйте масло для кутикулы

Секрет роста ваших ногтей заключается в следующем: увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение.

«Чтобы ногти были крепкими, они должны быть здоровыми, а для этого их нужно увлажнять. Масло увлажняет кутикулу и ногтевое ложе, поэтому это очень важный шаг в уходе за ногтями, независимо от того, отращиваете ли вы их или просто хотите, чтобы они выглядели наилучшим образом», — говорит Елена.

Подумайте о биотине

Исследования показывают, что хрупкие ногти, склонные к расслаиванию и ломкости, могут быть признаком дефицита биотина, поэтому нелишним будет добавить в свой рацион дополнительную порцию этого необходимого витамина группы В.

Принимайте витамины в капсулах или ешьте печень, орехи и семечки (например, арахис, фундук, подсолнечные семечки, миндаль). Еще хороши для ногтей дрожжи, листовая капуста, кама, яйца, овсяные хлопья, другие злаковые продукты и грибы.

Купите мягкую пилочку для ногтей

«Вы, возможно, слышали, что стеклянные пилочки лучше для обработки ногтей, но, несмотря на то, что они долговечны и легко моются, стоит приобрести мягкую пилочку», — утверждает Елена.

Более того, вам нужно отработать технику подпиливания. Движения пилкой вперед-назад приведут лишь к тому, что ноготь начнет расслаиваться, поэтому всегда пилите в одном направлении, используя длинные, быстрые, но мягкие движения.

Совет Елены: «Начинайте с внешнего края и двигайтесь к центру. Такая техника позволит вам получить гладкую поверхность и лучше контролировать форму, которой вы пытаетесь добиться».

Обновите средство для снятия лака

Средства, содержащие высокую концентрацию ацетона (мощного растворителя), чрезвычайно агрессивны по отношению к хрупким ногтям и могут высушить их практически мгновенно, что приведет к шелушению, расслаиванию и расслоению.

Елена: «Что лучше выбрать? Если вы не снимаете гелевые составы, перейдите на средства без ацетона. Они обогащены витаминами и жирными кислотами, чтобы ваши ногти были напитаны и счастливы».

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