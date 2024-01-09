Принято считать, что от прыщей страдают только подростки в период перестройки организма. Но эта проблема со здоровьем встречается и среди взрослых. Однако справиться с ней последним вполне может помочь один напиток. Об этом сообщает издание Mirror.

Эксперты утверждают, что, если вы обнаружили пигмент вокруг челюсти, подбородка или губ, возможно, причина их появления кроется в гормонах. Иногда их лечат средствами, которые отпускают без препаратов. В то же время есть исследования, предполагающие, что небольшие прыщи можно вылечить с помощью определенного напитка.

Эксперты Sk:n Clinics считают, что в некоторых случаях в борьбе с воспалительным процессом под кожей поможет употребление зеленого чая. Предполагается, что он облегчает симптомы прыщей, потому как содержит обладающие антиоксидантами катехины.

Рекомендуемого количества зеленого чая для борьбы с легкими прыщами не существует. Медики предполагают, что для лечения акне взрослому человеку достаточно будет до трех чашек в день.