Как сделать вирусный гранж-мейкап и получить соблазнительный взгляд

Тренды распространяются по соцсетям молниеносно — на этот раз многие стали пробовать драматичный мейкап. "Рамблер" расскажет, как легко воссоздать соблазнительный гранж-макияж.

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Эстетика панка и 90-х сейчас повсюду, от красных дорожек до подиумов, не говоря уже об одержимости ею в TikTok, благодаря которой хэштег #grungeнабирает миллиарды просмотров.

Пик популярности гранжа пришелся на 90-е годы. Макияж в стиле гранж характеризуется размытой подводкой для глаз, матовой кожей, густой тушью и темными губами — с современными формулами косметики эти тенденции воссоздать легче, чем когда-либо.

Правда сейчас визажисты рекомендуют создавать мягкие гранж-образы, делающие вас современной подружкой рокера. Итак, сосредоточьтесь либо на глазах, либо на губах с матовой кожей и не нужно "отрисовывать" образ на себе слишком усердно — будьте небрежнее.

Эксперты и инфлюенсеры рассказывают, как легко сделать макияж в стиле гранж:

1. Нанесите праймер и бб-крем/основу под тени на веки.

2. Мягким угольно-черным карандашом обведите глаза. На верхнем веке можно нарисовать небольшую стрелку, а на нижнем — густо подвести слизистую.

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3. Дальше используйте главный лайфхак — просто пальцами потрите глаза, будто вы только, что проснулись.

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Подводка сама растушуется так, как бы размылась, если бы вы не смыли яркий макияж на ночь. Чтобы скорректировать эффект используйте кисточку и дымчато-темные тени.

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4. Закончите макияж глаз тушью для объема и нанесите жидкие кремовые тени нюдового оттенка на неподвижное веко. Так глаза засияют.

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5. Для мягкого гранжа накрасьте губы прозрачным блеском или вишневым тинтом для губ.

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