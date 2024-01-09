Побочные эффекты филлеров, о которых не говорят косметологи

Все больше женщин решаются на улучшение внешнего вида, используя филлеры для коррекции возрастных изменений, а также для работы над асимметрией. Однако помимо простой аллергии, последствия контурной пластики могут быть печальными для вашего лица.

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С чем часто сталкиваются женщины и о чем не всегда предупреждают специалисты, нам рассказал косметолог Лиана Вишневская.

Эффект Тиндаля

В результате травматизации тканей может произойти крайне неприятная ситуация — под кожей начинают просвечивать полосы розового или голубого цвета. В редких случаях проявляются сосуды.

Лиана: «Подобное происходит в результате неаккуратной работы специалиста или же организм реагирует на инородный состав не так, как предполагал косметолог».

Чтобы избежать травматизации сосудов, важно убедиться, что косметолог подобрал не слишком плотный препарат.

Белая кожа

Еще один неприятный момент для пациента — в месте инъекции кожа становится светлее, чем на всех остальных частях лица.

«Кстати, подобная реакция часто сопровождается резкой болью. Обязательно сообщите вашему косметологу, что испытываете неприятные ощущения, не терпите, это избавит вас от серьезных последствий», — советует наш эксперт.

Часто кожа резко белеет из-за наличия в препарате лидокаина, при попадании в сосуд последний закупоривается. Как правило, побеление кожи проходит, однако, в любом случае важно держать контакт со своим косметологом.

Гранулемы

Неприятная побочка после введения филлеров — гранулемы, которые представляют собой небольшие узелки, заметные над поверхностью кожи.

Лиана: «Организм стремится избавиться от инородного тела и таким образом „скатывает“ препарат под кожей».