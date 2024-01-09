Россиянкам перечислили модные фасоны пуховиков в 2024 году

Стилист Исмаил Сафиулов перечислил россиянкам модные фасоны пуховиков в 2024 году. Его комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

В первую очередь эксперт посоветовал обратить внимание на изделия длины миди и укороченные модели, которые главенствуют на показах дизайнеров.

«Мой фаворит — это укороченный вариант, он выходит на первое место среди наших модниц», — отметил собеседник издания.

В то же время популярность обрели стеганые пуховики и указанные предметы гардероба с запахом прямого кроя. Также специалист внес в список изделия из экокожи и модели с разнообразными деталями — например, с меховыми и текстильными вставками или воротником-стойкой.