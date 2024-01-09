Колье, носок, пояс для чулок: список развратных атрибутов «голой» тусовки

На скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой было несколько развратных атрибутов, которые общественность не обошла вниманием.

© News.ru

Что это за вещи, кто их владельцы и как общественность отреагировала на колье, носок и пояс для чулок?

Видео дня

Что за колье было на ягодицах Ивлеевой

Интерес к ювелирному изделию появился после публикации видео, на котором блогер показывает свои бедра, украшенные необычным колье. Изумруд висел на цепи, фигурные звенья которой выполнены из белого золота. Цепь также украшена бриллиантами, общий вес изделия составляет 40 карат. Подвеска же выполнена из замбийского изумруда, ее вес составляет 7,26 карата.

Telegram-канал Diana Spletni Live сообщал, что стоимость украшения оценивается в 23 млн рублей. Журналисты писали, что «ювелирка» была взята в аренду на мероприятие, после чего изделие должны были отправить на специальную чистку. Предполагалось, что колье и изумруд продадут.

Позднее шоумен Стас Барецкий заявил, что колье, украсившее бедра Ивлеевой, подарил блогеру он. По его словам, украшение стоит не 23 млн, а 40 млн рублей.

«Кстати, бриллиантовое колье Насте я подарил на день рождения. Оно, кстати, стоит не 23 млн рублей, а 40 млн рублей. А то, что она надела его на задницу... в этом ничего такого нет», — заявил Барецкий в разговоре с NEWS.ru, отметив, что дружит с телеведущей.

Во что была одета Лолита на вечеринке Ивлеевой

Для вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый»), состоявшейся 20 декабря в клубе Mutabor, Лолита выбрала белый полупрозрачный комбинезон, который, по признанию исполнительницы, лежал у нее два года с неоторванной биркой. Талию Лолита подчеркнула поясом для чулок, купленным, по признанию звезды, «для любовника».

По словам исполнительницы, она долго подбирала наряд на вечеринку Ивлеевой. Свой выбор она остановила на полупрозрачном комбинезоне и поясе для чулок, чтобы скрыть дефекты тела и возрастные изменения.

После посещения вечеринки на артистку обрушилась волна критики. Лолита нашла, что ответить хейтерам: звезда подчеркнула, что направленность мероприятия была ироничная, без сексуального подтекста — в ином случае, по ее мнению, «60-летних бы просто не позвали».

News.ru

Почему Vacio был в одном носке на «голой» вечеринке

Рэпер Vacio (Николай Васильев) запомнился самым откровенным нарядом на вечеринке Ивлеевой. Единственное, что было на мужчине, — носок Balenciaga, скрывавший его пенис. Образ, по признанию музыканта, был скопирован с солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса. Позднее Vacio рассказал, что преподнес носок в качестве подарка понравившейся ему девушке.

22 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал рэпера на 200 тыс. руб. и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Vacio записал видео с извинениями.

Vacio заверил, что больше никогда не повторит таких выходок. Он также подчеркнул, что не относит себя к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Накануне стало известно, что рэперу вручили повестку в военкомат.

Что было не так с образом Киркорова на «голой» тусовке

Поп-король пришел на мероприятие Ивлеевой в сетчатом черном комбинезоне с переливающимися блестками, под которым скрывались короткие шорты. На певце также было много украшений: клипсы в ушах, на шее — объемная цепь с крупными кулонами, а на каждой руке — несколько браслетов и множество колец. Большую часть лица Киркоров скрывал за маской.

«Хоть меня в Balenciaga не пускают, но я не могу отказать себе в роскоши приобрести ботики», — сказал артист, показывая черные ботинки на платформе со стразами.