Карина Кросс заявила о любви к филлерам

Блогер Карина Кросс никогда не скрывала, что делала пластику лица и пользовалась «уколами красоты». Однако из-за этого девушка часто сталкивается с критикой со стороны публики.

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По мнению некоторых, косметологические процедуры прибавили Кросс несколько десятков лет и создали у нее образ глупой блондинки.

— У меня был период, когда я себя сильно изменила филлерами: был идеально ровный треугольник в нижней части лица, вытянутый подбородок, огромные губы-пельмени. Мне нравится такая внешность! Но я поняла, что для моей работы она чревата неадекватными комментариями, — призналась блогер на YouTube-шоу «Сходка».

Вопреки любви к «уколам красоты», знаменитость решила перестать их делать и убрать некоторые филлеры с лица. При этом Кросс отметила, что никогда не злоупотребляла пластикой.