«Вытянутый подбородок и губы-пельмени»: Карина Кросс заявила о любви к филлерам
Блогер Карина Кросс никогда не скрывала, что делала пластику лица и пользовалась «уколами красоты». Однако из-за этого девушка часто сталкивается с критикой со стороны публики.
По мнению некоторых, косметологические процедуры прибавили Кросс несколько десятков лет и создали у нее образ глупой блондинки.
— У меня был период, когда я себя сильно изменила филлерами: был идеально ровный треугольник в нижней части лица, вытянутый подбородок, огромные губы-пельмени. Мне нравится такая внешность! Но я поняла, что для моей работы она чревата неадекватными комментариями, — призналась блогер на YouTube-шоу «Сходка».
Вопреки любви к «уколам красоты», знаменитость решила перестать их делать и убрать некоторые филлеры с лица. При этом Кросс отметила, что никогда не злоупотребляла пластикой.
В борьбе с главным врагом красоты и молодости — временем — все средства хороши. К сожалению, оно никого не щадит, и даже самые известные красавицы спустя годы уже не могут похвастаться свежестью. При этом для некоторых внешность играет огромное значение. Например, неухоженность звезд разочаровывает фанатов. Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» о том, кто из знаменитостей столкнулся с подобными проблемами.