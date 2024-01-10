6 образов с пуховиком, в которых не стыдно выйти в люди

Продолжаем развенчивать мифы о пуховиках и спешим сорвать с них клеймо несуразной верхней одежды. Мы верим, что собрать яркий образ можно даже с самой обычной дутой курткой. Убедитесь в этом сами!

© Super.ru

Образ № 1

Видео дня

Длинный дутый пуховик с отложным воротником в сдержанном цвете станет безупречной заменой чопорному пальто, которое едва ли согреет в морозы. Добавим сюда ботинки челси на массивной подошве, яркую блузку жизнерадостного оттенка, и образ готов! В зависимости от ситуации выбирайте элегантные выразительные аксессуары или остановитесь на повседневных.

Образ № 2

Если ваш образ предполагает наличие длинного платья или юбки, выбирайте к ним высокие ботфорты. Пуховик подойдет практически любой, лишь бы его цвет не конфликтовал с другими элементами комплекта. Модный лайфхак: кожаный черный пуховик не только подойдет ко всему, но и, в отличие от шубы, сделает образ подчеркнуто современным.

Образ № 3

Цветочный принт делает из базового пуховика самодостаточный предмет гардероба, который не нуждается во «второй скрипке». Но если душа просит праздника, достаточно заменить однотонные будничные джинсы с водолазкой на яркие жизнерадостные брюки и блузку. Здесь главное не перестараться!

Образ № 4

Простые широкие джинсы, типичные массивные ботинки и даже пуховик по крою вполне себе рядовой. Но стоит захватить шопер с анималистичным принтом вместо дежурной сумки и надеть модные очки, как базовый комплект превращает вас в звезду стритстайла.

Образ № 5

«Белый верх, черный низ» — незыблемое правило делового стиля школьных лет, которое большинство вспоминает с содроганием. К счастью, вы не в школе и можете вдоволь экспериментировать со стилем. Надевайте любимые скинни или подберите эффектные брюки клеш к светлому пуховику. Цвета и фактуры добавит большая удобная сумка.

Образ № 6