Сказка, а не ногти: нейл-дизайн в волшебном стиле

Гарри Поттер и драконы мирно уживутся у вас на руках.

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Праздники закончились, но как это может сказаться на настроении, если вы вышли от любимого мастера и готовы похвастаться свежим маникюром? Нейл-мастер Виктория Владимирова поделилась с нами самыми сказочными вариантами дизайна, которые будут в тренде как минимум до конца зимы.

Холодное сердце (и ногти)

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Ледяные мотивы, ожидаемо, в тренде в начале этого года. Виктория: «Потрясающе смотрятся все виды полупрозрачного покрытия в холодных оттенках, особенно эффектный результат получается на средней длине». Пусть вы уже разобрали елку дома, но глиттер и мелкий шиммер на ногтях все еще будет уместен, главное, не переборщить с мерцанием.

Любимые герои

Многие мастера советуют быть осторожнее с мультяшным дизайном, с ним очень просто скатиться в безвкусицу, и все же любимые герои на паре ноготков вполне уместны. «Гарри Поттер или другие сказочные персонажи могут быть с вами круглосуточно, а именно на ногтях — сейчас можно смело вырисовывать любимых героев», — рекомендует наш эксперт.

Мотивы с драконом

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Символ года будет преследовать вас везде, и кто сказал, что это плохо? Можно привлечь немало удачи, да еще и отличиться оригинальным дизайном, если попросите своего мастера проявить фантазию и придумать своего дракончика, а не пользоваться стемпингом. Виктория: «Если будете рисовать дракона, смотрите, чтобы остальные ногти были в минималистичном стиле».

Сахарные ногти

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