Леопардовый принт вновь вернулся в моду

Одежда, обувь и аксессуары с леопардовым принтом вновь вернулись в моду в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

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Блогерша Софи Коэн из Нью-Йорка объяснила популярность леопардовой расцветки ее универсальностью. По словам девушки, такой принт можно включить в гардероб человека с любым стилем.

«Леопард заставляет меня чувствовать себя такой уверенной, сексуальной и гламурной (...) Я думаю, что в нем есть что-то очень панк-роковое, как в 90-х», — заявила она.

Тенденции уже последовали знаменитости, в том числе певица Рианна, выбравшая леопардовую шубу, а модель Эмили Ратаковски предпочла платье с упомянутой расцветкой. Кроме того, леопардовый головной убор надевала и поп-исполнительница Дженнифер Лопес. В то же время бренд Adidas выпустил кеды Sambas с леопардовым принтом.