Мех и не только: гид по трендам зимней одежды

С наступлением настоящих холодов в мех или синтепон, в пух или перья облачаются все без исключения жители России. И даже если вы не любите зиму, носить теплую верхнюю одежду приходится, как ни крути. Если вам важно при этом еще и выглядеть стильно — ловите гид по трендам.

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В ход у российских модников идет буквально любая верхняя одежда, которая может согреть: шубы, дубленки, пальто. При этом сложно представить другой предмет гардероба, который может в мгновение превратить красивую стройную женщину в бесформенный мешок. Но благо существует одежда по-настоящему стильная и практичная.

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Славянская красавица

К концу 2023 года появился новый модный тренд — Slavic core. Расшифровка названия очень проста — это отсылка к зимней эстетике стран со славянской историей. В социальных сетях набирают популярность публикации с тэгами #SlavicGirl или #SlavicGirlCore. Обязательный элемент в наряде последовательницы этого тренда — шуба. Причем в моде теперь вещи, в которых ходили наши мамы, бабушки и героини советских фильмов. Норка, песец или искусственный мех — это абсолютно неважно. Главное, шуба должна быть винтажной.

При этом, чтобы быть в тренде, необязательно чинить уже потрепанную временем вещь. Модные бренды выпускают меховые изделия сразу в стиле ретро. Один из главных визионеров тенденции — датский бренд By Malene Birger. К его шубе из экомеха идеально подойдут другие атрибуты Slavic core — шапка-ушанка, рукавички и платок. Если нет желания перевоплощаться в девушку из прошлого на сто процентов, то такую шубу отлично дополнят грубые ботинки и капор.

Шубы коротки

Если вы не любите длинные шубы и относитесь к ним чисто утилитарно (да, будет тепло, но совсем не мое), то ваш вариант — это меховая куртка. С помощью этого предмета гардероба можно составить теплый, а главное, удобный городской образ. Короткую шубу модно примерить с юбкой и ботфортами или с леггинсами и уггами. Так, лондонский бренд Jacob Lee выпустил две пушистые зимние модели: белую и черную. Кстати, в светлой шубе была замечена Дуа Липа, которая блестяще скомбинировала ее с голубыми джинсами. Были в образе и яркие нюансы. Казаки и сумку звезда подобрала под стать своему новому цвету волос — насыщенный бордо.

Короткие шубы также представлены в лукбуке новой круизной коллекции The Attico. Джорджия Тордини и Джильда Амброзио подчеркивают уникальность своего бренда эффектными деталями. Взять, к примеру, цвет. Бренд создал объемные цветные шубы: ярко-красная, лиловая или цвета лайма. Любая из них смотрится сочно, ярко и к месту, ведь именно красок нам так не хватает зимой.

Плюшевая история

Шуба, безусловно, это красиво. Но как быть с комфортом? Если говорить об удобстве, то стоит присмотреться к такому предмету гардероба, как шуба-чебурашка или зимнее пальто Teddy Bear (Тедди). Впервые ее выпустил бренд Max Mara. В ноябре 2023-го «плюшевый мишка» отметил свое 10-летие в мире моды. В свою очередь, название «Чебурашка» родилось из-за сходства внешнего вида шубы и мягкой игрушки. Особую популярность шуба получила на волне борьбы за права животных, так как сохраняет здоровье миллионам невинных зверьков.

Есть у Тедди и еще один важный плюс. Такое пушистое пальто имеет короткий ворс, а значит, попав под ледяной дождь, вы не будете выглядеть как после душа. Слипшийся от воды мех, покрытый инеем, — участь обладателей моделей, например, из чернобурки. Между тем шуба-чебурашка может быть абсолютно любого фасона: на запах, oversize или с капюшоном, если требуется дополнительная защита от снега, ветра и мороза. Она сочетается как с джинсами и леггинсами, так и с вечерними платьями.

Овчиной внутрь

Дубленки уже не первый сезон занимают почетные места в гардеробах модных женщин, но это не повод доставать из закромов старую вещь, побитую молью. Ассортимент дубленок в этом году поражает, бренды нашили изделий на любой вкус и цвет. Отрадно, что возвращается тренд в самых разных интерпретациях. Из кожи и овчины, классические кофейные, коричневые и черные варианты, длинные с мягкой подкладкой, укороченные в молочном исполнении и дерзкие пилоты в байкерском стиле. Есть еще косуха, которая тоже заслуживает внимания.

Дубленка — это вариант в меру брутальный и в меру универсальный: можно с джинсами, а можно и с брюками, можно с юбкой и даже со спортивками. В любом случае это определенно теплая история. Но если хотите натурель — придется раскошелиться. Из плюсов — на рынке представлены более бюджетные варианты из искусственных материалов.

Объективно укороченная модель не такая практичная, как миди или макси, но эстетики она добавляет больше, чем короткий пуховик. Найти вдохновение и составить образ помогут модели, созданные креативным директором Atlein. Антонин Трон на показе winter 2023–24 представил вариант-авиатор, который выглядит очень стильно в сочетании с гладкой прической и обтягивающими брюками. Между тем классический крой и длина дубленки — нестареющая база уже много лет, она будет уместна не только в повседневных образах, но и в офисном и вечернем дресс-коде. Носибельную классику можно увидеть в коллекциях Tom Ford, Sandro и Isabel Marant. А бренд Precise Paris сделал свой, нежный розовый вариант верхней одежды.

Пух и перья

Если за окном стабильные минусовые температуры, пора подбирать одежду, в которую можно укутаться с головы до ног, и забыть о холоде снаружи. Практика показывает, что в мегаполисе лучше всего с этой задачей справляется лаконичный пуховик. Стильная шуба, шерстяное пальто или дубленка — это, безусловно, красиво, но они могут попросту не реализовать свой потенциал. Как ни крути, любые альтернативы заметно уступают удобным дутикам.

В этом сезоне в ассортименте брендов можно найти огромное количество разных моделей: укороченные и удлиненные, яркие и нейтральные, объемные дутые. Взять, к примеру, легкий oversize, который сразу заявит об актуальности образа и даст вам возможность поддевать объемный трикотаж, а простота самого пуховика позволит сочетать его с чем угодно. Что касается цвета — решать вам. Из красивого и приятного глазу: кофе с молоком или насыщенное какао.