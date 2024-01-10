Что можно считать настоящей инвестицией в гардероб, рассказал Рогов

Если вы все еще думаете, что белая рубашка — предмет одежды исключительно для школьников и офисных сотрудников, советуем заглянуть в Telegram-канал любимого народного стилиста Александра Рогова. Там он делится мнением как о самых главных модных трендах сезона, так и о вечной классике, которой всегда может найтись место в шкафу. На этот раз эксперт рассказал о той самой белой рубашке.

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По его словам, такая вещь — настоящая инвестиция в гардероб. Носить ее можно по любому поводу, миксуя то с любимыми джинсами, то с классической юбкой.

«Белая рубашка — настоящая инвестиция в гардероб. Её можно носить и с джинсами и обувью на плоском ходу, и с пальто или жакетом, и с нарядными юбками и шпильками… Вариантов множество!» — написал стилист в личном блоге.

Ну а универсальность белой рубашки подтверждает и то, что ее смело можно интегрировать даже в ультрамодный или весьма необычный образ — вроде того, что с сумкой в виде баскетбольного мяча. Смотрите сами!

Кстати, среди референсов от Рогова нашелся и снимок принцессы Дианы. Уж на ее-то образы точно стоит равняться, ведь даже спустя десятки лет о ней вспоминают как о настоящей иконе стиля.