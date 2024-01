Инновационная технология меняет лечение облысения, используя волосы бороды и тела

Вечная загадка избытка волос на теле и недостатка на голове озадачивает многих, кто сталкивается с потерей волос. Революционное решение появляется, как утверждается в отчете Dr. U Hair and Skin Clinic о передовых исследованиях, опубликованном в авторитетном журнале Dermatologic Surgery под названием Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device (Трансплантация волос бороды и тела путем экстракции фолликулярных объединений с помощью учитывающего особенности кожи устройства).