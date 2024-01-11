Бьюти-ритуалы советских женщин, в которые трудно поверить

В годы СССР в дефиците находилось все, что только можно представить. Средства гигиены и красоты тоже не были исключением. Однако русские женщины были крайне изобретательны и жалели выглядеть неотразимо даже при условии, что не всегда могли достать необходимую бьюти-вещицу.

© Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

“Рамблер” рассказывает о странных и замысловатых приемах красоты советских женщин, которые всеми силами старались поддерживать свой внешний облик.

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Уход за волосами

Советские женщины нередко использовали вместо шампуня обычное куриное яйцо, а вместо кондиционера – уксус. Для приготовления “кондиционера” смешивали воду с небольшим количеством уксуса. Этот раствор отлично сглаживал волосяные кутикулы, придавал блеск и помогал в расчесывании.

А для укладки советские модницы использовали пиво. Прежде чем накрутить прядь на бигуди, ее смачивали пивом. Это помогало получить желанные кудри, которые держались весь день.

Был и другой способ закрепить укладку. В салонах красоты растворяли рентгеновские снимки в ацетоне и наносили полученную смесь на волосы для закрепления прически. И такой способ действительно работал, укладка держалась до семи дней.

Макияж советских женщин

Эталоном красоты в то время была Мерилин Монро, поэтому каждая женщина хотела обладать такими же скулами, как у нее. Поэтому советские модницы изобрели свой хайлайтер, который помогал им делать акценты на лице. В качестве косметического средства женщины использовали вазелин и присыпку.

Девушки, страдающие от жирной кожи, использовали зубной порошок, чтобы сделать кожу матовой. Детскую присыпку также использовали как дезодорант. А в качестве теней использовали детские мелки: их перетирали в порошок и наносили на веки. Конечно, такой способ оформления глаз был недолговечным, однако выбора у женщин не было, тени было крайне тяжело достать.

Помады тоже были сильно ограничены по цвету. Поэтому для достижения желательного оттенка девушки плавили помады и добавляли в них зубной порошок или мел. Некоторые использовали карандаши: нагревали грифель, и он плавился, что позволяло без проблем накрасить губы.

С тональным кремом советские женщины тоже испытывали определенные трудности, однако изобретательницы нашли выход. Девушки смешивали детский крем и грим “Театральный”, а потом наносили на лицо. Однако такое средство не могло служить долго: к концу дня тон “плавился” и стекал вниз.

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