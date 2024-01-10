Актриса Ева Лонгория появилась на премии в платье с открытой спиной

Актриса Ева Лонгория стала гостьей 14-й премии губернаторов Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

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Для выхода в свет 48-летняя Ева Лонгория выбрала платье-макси с открытой спиной. Наряд был украшен золотистыми стразами. Знаменитость дополнила образ бриллиантовым колье, сверкающими серьгами и серебристыми босоножками на каблуках. Актриса собрала волосы в хвост и заплела косы. Звезда сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

На мероприятии также присутствовали Пенелопа Крус, Флоренс Пью, Кэри Миллиган, Эмили Блант, Марго Робби, Джулианна Мур и другие.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына. Ребенка назвали Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.