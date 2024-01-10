Топ-5 самых классных челок этого сезона

Густая прямая челка помогает создать идеальный ретро-образ в стиле американского пин-апа 1950-х годов. Длинная челка и в форме шторки отлично подходят романтичным натурам, а короткая может то создавать рок-образ, то превращать свою обладательницу в знаменитую мечтательницу Амели. А какую челку выберете вы?

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Челка возвращается в ранг главных акцентов стильной прически. Длинная, косая, короткая или на две стороны… Каждый может выбрать себе любую челку по душе. А мы расскажем о пяти лучших трендах этого сезона.

ДЛИННАЯ ПРЯМАЯ ЧЕЛКА

Длинная густая челка может изменить восприятие объемов лица. Прямая челка позволяет, например, сбалансировать слишком длинное лицо. Такая челка также является хорошим способ подчеркнуть общий образ или выделить очки.

Однако избегайте прямой челки, если вы не горите желанием привлекать внимание к своим глазам. Также стоит учитывать, что такая челка, как правило, «выводит» нос, делая его визуально заметнее.

Однако при этом густая челка придает мягкому лицу характер и идет практически всем. Еще одним неоспоримым преимуществом густой челки можно считать ее универсальность. Она адаптируется к любой прическе и придает особый характер как стрижке боб, так и хорошо сочетается с длинными волосами. В последнем случае она кажется более мягкой и дарит носительнице более романтичный образ.

КОРОТКАЯ ЧЕЛКА

Счастливицы, у которых нет никаких проблем с кожей, могут смело носить короткую челку. Она смотрится дерзко, экстравагантно и чертовски стильно. Ее можно сочетать с разной длиной волос и носить на волосах любой структуры. Укороченная челка акцентирует внимание на всем лице, подчеркивает его черты, открывает глаза, нос, губы и подбородок.

Такая челка классно сочетается с короткими стрижками, но неплохо выглядит и в сочетании с волосами средней длины. Контраст коротких прядей впереди в обрамлении струящихся локонов по бокам и сзади — необычно и модно, бросается в глаза и запоминается.

РВАНАЯ ЧЕЛКА

Край рваной челки выглядит небрежно и кажется слегка искусанным на концах. Рваную челку отличает многослойная структура. Именно благодаря этому отлично сохраняется объем.

Рваная челка меняет природную геометрию лица, прячет угловатые линии, делает черты более мягкими. Градуированная челка рекомендована девушкам с выраженными скулами и нижней челюстью, а также обладательницам пухлых щек.

Главное — все время сохранять вид проволоки, подчеркивая надорванные концы челки. Сделать это несложно с помощью специальных средств для укладки волос, текстурирующих пряди. Рваная челка универсальна и отлично сочетается со всеми стрижками. Единственная причина отказаться от нее —кудри. На локонах она не будет заметна так, как должна.

КОСАЯ ЧЕЛКА

Многие девушки годами носят одну и ту же стрижку, не зная, как ее можно освежить. Косая челка — простая и универсальная возможность изменить свой образ, не принимая радикальных действий по модификации длины.

Косая челка подходит буквально всем и идеально гармонирует с разными стилями и макияжем. Она великолепно смотрится в сочетании с разной длиной волос, но может быть при этом очень капризна. Например, фронтальная прядь непременно должна быть безупречно ровной, волны сто процентов испортят ее геометрию и исказят форму.

Косая челка прекрасно подойдет обладательницам удлиненной формы лица, сделает его визуально овальным и более правильным. Она также округляет и смягчает резкие черты.

ЧЕЛКА-ШТОРКА

Челка Бардо или челка-занавес вернулась в тренд в последние сезоны. Эта легкая в уходе челка подходит для всех типов волос, а также для всех форм лица. Густые или волнистые волосы — только плюс, потому что «занавески» с ними лучше держатся. Гладкие или тонкие волосы, круглое, угловатое или удлиненное лицо — «занавесочная» челка подойдет буквально всем!