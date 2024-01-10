Международные дизайнеры и журналисты посетят вторую Московскую неделю моды

Продолжается прием заявок на вторую Московскую неделю моды, которая пройдет в столице с 1 по 8 марта и будет включать в себя фэшн-показы, профессиональный В2В-шоурум, открытый маркет и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© Пресс-служба Московской недели моды

Прием заявок от дизайнеров и брендов одежды, обуви и аксессуаров продлится до 19 января. Участие бесплатно. Подать заявку, а также ознакомиться с порядком конкурсного отбора можно на официальном сайте мероприятия.

На вторую Московскую неделю моды приглашены журналисты из крупных зарубежных глянцевых, новостных и профильных модных изданий, а также дизайнеры из России, Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ и других стран. Трансляция показов Московской недели моды планируется на российских и зарубежных сайтах и в социальных сетях.

Алексей Аксенов, сооснователь и куратор онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU;

Анзор Канкулов, руководитель направления «МОДА» Школы Дизайна НИУ ВШЭ, главный редактор журнала Black Square;

Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» БВШД, партнер проекта FRESHBLOOD, руководитель Центра «Проектные мастерские»;

Елена Давидянц, в прошлом главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ на протяжении 15 лет, основатель шоурума Secret Space;

Елена Славина, директор департамента закупок женской одежды WW, TSUM, DLT, Mercury;

Николай Константинов, генеральный директор универмага Trend Island и основатель универмагов «Телеграф»;

Татьяна Белькевич, президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ);

Юрате Гураускайте, главный редактор U MAGAZINE и другие. Полный список Экспертного совета опубликован на официальном сайте мероприятия. Состав российских участников Московской недели моды определит Экспертный совет, в который вошли:

«Московская неделя моды – это всегда возможность премьерно представить свою художественную и бизнес-миссию нового времени. Это действительно первостепенный инструмент для развития и поддержания существующей концепции бренда, имеющего свою сложившуюся аудиторию и постоянно развивающего клиентскую базу», — Сергей Сысоев, основатель и дизайнер бренда SERGEY SYSOEV.

«Показы в рамках Московской недели моды – необходимое программное мероприятие для профессионалов моды. Показ – это не только знакомство и продвижение дизайнеров, это конкретное предложение по узнаваемости каждого бренда, инструмент для развития марки и его конкретных предложений для всех участников индустрии – от байеров до клиентов. Вся цепочка производства и творчества получает таким образом полную информацию по имиджу и конкретным предложениям каждого бренда», — Юлия Далакян, основатель и дизайнер бренда JULIA DALAKIAN.

«Я убеждена, что модным брендам обязательно нужно проводить показы, это один из важнейших инструментов любой марки, кульминация работы над коллекцией, под дату которой подстраиваются все рабочие процессы. Фешен-шоу – это "язык моды": презентация концепции коллекции и бренда в целом, выраженная в выборе локации, декорациях, режиссуре, свете, музыке, кастинге и даже рассадке гостей. Важно всё, и не бывает деталей, которые не стоят внимания, ведь за пятнадцать-двадцать минут шоу ты должен не только показать несколько десятков комплектов одежды, а в первую очередь, представить свой бренд, погрузить в его особенный мир не только тех, кто приглашен, но и тех, кто увидит фото и видео с показа. Я очень рада, что стали возможны такие мероприятия, как Московская неделя моды, BRICS+ Fashion Summit: они дают возможность не только укрепиться на локальном рынке, но и осваивать новые зарубежные направления благодаря освещению в международных СМИ и дрессингу актрис таких перспективных стран, как Китай и Индия, знакомству с приглашенными байерами и организациями-партнерами. Участие в подобных мероприятиях — необходимый инструмент для развития бизнеса, эффективный в сегодняшних реалиях», — Алена Ахмадуллина, дизайнер и основатель бренда Alena Akhmadullina.

Показы в «Манеже» и на ВДНХ

В Центральном выставочном зале «Манеж» будут организованы закрытые показы для профессионалов индустрии: среди гостей мероприятия ожидаются клиенты брендов, байеры, медийные личности и эксперты отрасли. На ВДНХ пройдут открытые показы для жителей и гостей города. Всего планируется участие более 100 отечественных и международных дизайнеров.

Пресс-служба Московской недели моды

Маркет

Открытый маркет в ЦВЗ «Манеж» смогут посетить гости и жители столицы. Посетители смогут приобрести одежду, обувь, аксессуары и многое другое.

Профессиональный В2В-шоурум

Также в ЦВЗ «Манеж» будет организован профессиональный В2В-шоурум для дизайнеров и байеров. Традиционно B2B-шоурум станет местом знакомства, а также укрепления деловых отношений брендов и байеров.

Напомним, что главными площадками мероприятия станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств Международной выставки-форума «Россия».

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.