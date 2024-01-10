Стилист Скороходова назвала обувь, которая не подойдет женщинам старше 50 лет
Женщинам старше 50 лет не следует носить устаревшие фасоны зимних ботинок, очень узкие сапоги на низкой платформе, а также мокасины, ботфорты и туфли на высоком каблуке. Таким мнением поделилась стилист Анна Скороходова.
По ее словам, обувь является визитной карточкой, которая с первого взгляда выдает возраст своей владелицы. Поэтому выбирать ее в таком возрасте стоит тщательнее.
К примеру, зимние ботинки с немного зауженной фактурой, черные, кожаные, на подкладке с мехом сегодня уже смотрятся старомодно. Скороходова рекомендует присмотреться к обуви из нубука. Как правило, это ботинки бежевого или нейтрального оттенка, но более современного фасона.
В случае если выбор пал на высокие ботинки, стоит забыть про узкие сапоги на низкой платформе. Дело в том, что они некрасиво «режут» ногу и выглядят устаревшими. Не надо смотреть и в сторону ботфортов, считает специалист. Это слишком молодежный элемент, который на взрослой женщине «может смотреться нелепо», передает «Москва 24».
Также Анна Скороходова назвала виды шапок, которые не стоит носить женщинам после 50 лет. По ее словам, сегодня головные уборы стали более лаконичными и не привлекающими к себе внимания, а всякие лишние детали наподобие цветов и разнообразных нашивок остались в прошлом.