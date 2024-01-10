Стилист Скороходова назвала обувь, которая не подойдет женщинам старше 50 лет

Женщинам старше 50 лет не следует носить устаревшие фасоны зимних ботинок, очень узкие сапоги на низкой платформе, а также мокасины, ботфорты и туфли на высоком каблуке. Таким мнением поделилась стилист Анна Скороходова.

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По ее словам, обувь является визитной карточкой, которая с первого взгляда выдает возраст своей владелицы. Поэтому выбирать ее в таком возрасте стоит тщательнее.

К примеру, зимние ботинки с немного зауженной фактурой, черные, кожаные, на подкладке с мехом сегодня уже смотрятся старомодно. Скороходова рекомендует присмотреться к обуви из нубука. Как правило, это ботинки бежевого или нейтрального оттенка, но более современного фасона.

В случае если выбор пал на высокие ботинки, стоит забыть про узкие сапоги на низкой платформе. Дело в том, что они некрасиво «режут» ногу и выглядят устаревшими. Не надо смотреть и в сторону ботфортов, считает специалист. Это слишком молодежный элемент, который на взрослой женщине «может смотреться нелепо», передает «Москва 24».