Знаменитости запустили тренд на естественную красоту

Знаменитости запустили тренд на естественную внешность. Об этом сообщает Daily Mail.

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Гостьи церемонии вручения премии «Золотой глобус» появились на ковровой дорожке с натуральным макияжем, отказавшись от наращенных волос, искусственных ресниц и автозагара. Так, например, актриса Эмма Стоун предпочла мейкап в нюдовых оттенках, а волосы распустила и выпрямила. Аналогичный образ воссоздала и модель Камила Морроне.

Кроме того, упомянутой тенденции последовали и другие инфлюэнсеры, среди которых актрисы Эль Фанниг и Роуз Макайвер, а также сценаристка Наташа Лионни, телезвезды Сара Рафферти, Эль Фаннинг, Кристина Ричи, Карен Гилиан и другие.

Журналисты напомнили, что в конце 2023 года знаменитости массово объявили об избавлении от имплантов и филлеров в теле и лице. В частности, от них отказались рэперша Карди Би, манекенщица Молли Мэй, хип-хоп-исполнительница Блэк Чайна, а также телезвезды Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер, актриса Кортни Кокс и бизнесвумен Йоланда Хадид.