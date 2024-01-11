Рианна прорекламировала новое белье своего бренда Savage x Fenty

Певица Рианна, которая всего пять месяцев назад родила второго сына, продемонстрировала идеальную фигуру в новой рекламной кампании своего бренда нижнего белья Savage x Fenty. Фото кампании появились в соцсетях марки.

© Savage x Fenty

Новая коллекция Savage x Fenty приурочена к Дню Святого Валентина. На фото Рианна одета в ярко-розовый комплект из поддерживающего бюстгальтера с глубоким вырезом, трусов с подвязками и чулок с вышитых на них названием бренда.

Savage x Fenty

На Рианне также можно заметить крупные украшения — кольца, серьги и колье с бриллиантами и рубинами.

В соцсетях певица написала, что предметы из коллекции уже доступны к заказу на сайте Savage x Fenty. В Россию товары бренда не поставляются.