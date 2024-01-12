Эти лайфхаки освободят вас от ежедневного мейкапа

Нет ничего проще, чем создать идеальный тон с помощью качественного флюида, но почему бы не отказаться от декоративных средств и добиться ухоженного внешнего вида без пудры, крема и другой косметики?

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Как добиться этого эффекта, нам рассказал косметолог Виктория Акопян.

Используем уход с витамином С

Уходовые средства с витамином С помогают добиться идеально ровной кожи. Все дело в том, что он действует по принципу легкого отбеливания кожи, а значит, небольшая пигментация вам не страшна. Виктория:

«В вашем уходовом арсенале должен быть хотя бы один крем с данным витамином. Особенно важен витамин С в средствах для кожи вокруг глаз, так как в этой области пигментация появляется в первую очередь».

Чтобы перестать бесконечно выбирать консилер, избавьтесь от самой проблемы устойчивой пигментации.

Увлажняйте кожу

Даже если у вас жирный тип кожи, без увлажнения не обойтись. Некрасивые шелушинки никак не спрячешь под тональным кремом — так вы лишь их подчеркнете. При активном увлажнении некамедогенными средствами проблема сухости вам не грозит. Косметолог: «Выбирайте увлажняющее средство по типу кожи и в зависимости от времени года. Летом откажитесь от плотных текстур, чтобы не „задушить“ кожу».

Обратите внимание на свои брови

Красивые, плотные брови избавят вас от необходимости выравнивать их перед каждым выходом из дома. Вместо подбора краски для бровей, постарайтесь уделить больше времени их уходу. Виктория: