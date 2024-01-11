Выбираем камень-талисман в соответствии со знаком зодиака

Чтобы привлечь удачу в делах, принято носить специальные амулеты с минералами. «Клопс» узнал у астролога-наставника Натальи Кочетковой, как подобрать камень, соответствующий вашему знаку зодиака.

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Подбирать камень лучше всего в соответствии с положениями планет в вашей натальной карте, но астролог Наталья Кочеткова заверила, что есть и универсальные попадания — это ваш солнечный знак. То есть тот зодиакальный знак, под которым вы родились.

«Солнце является главной звездой и основополагающей нашей энергией», — рассказывает Наталья.

Также астролог напомнила, что камни берут свою энергию из космоса и из всего, что создаёт определённые вибрации и энергетику. Талисман может усиливать положительные стороны личности, но также, если неправильно его подобрать, то может и «вытащить» теневую сторону и тогда человек станет злым и алчным.

Какие камни подходят представителям знаков зодиака Лев – алмаз, авантюрин, рубин, гелиодор, янтарь, все золотисто-желтые и красные камни;

Рак – опал, лунный камень, аквамарин, берилл, жемчуг, коралл, селенит, горный хрусталь, все белые, голубоватые и бесцветные камни;

Близнецы, Дева – топаз, изумруд, агат, хризолит, бирюза, аметист, фиолетово-лиловые камни;

Телец, Весы – сапфир, жемчуг, малахит, изумруд, амазонит и все зелёные камни;

Стрелец – бирюза, сапфир, лазурит, голубой топаз и все синие камни;

Овен, Скорпион – рубин, яшма, алмаз, гранат, все красные и красно-коричневые камни;

Козерог, Водолей – оникс, агат, морион, все чёрные или очень тёмные камни, огненный опал;

Рыбы – аквамарин, лунный камень, горный хрусталь, бирюза, сапфир, лазурит, голубой топаз, камни зелёно-голубых оттенков.

«У некоторых представителей камни одинаковые, потому что, например, у этих знаков зодиака одни и те же планеты-управители. А камни, как я уже ранее говорила, подбираются по планетам. То есть, Близнецы и Дева – это Меркурий, Телец и Весы – это Венера и так далее», — поясняет Наталья Кочеткова.