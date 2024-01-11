Блогерша раскрыла правильный способ применения сухого шампуня

Бьюти-блогерша Бэмби, более известная в соцсетях по никнейму @bambidoesbeauty, раскрыла правильный способ применения сухого шампуня. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 278 тысяч подписчиков.

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Так, в размещенном видео инфлюэнсерша заявила, что девушкам, у которых волосы быстро становятся жирными, необходимо использовать другой вид данного продукта.

«Девушкам с жирными прядями рекомендуется сухой шампунь в виде порошка, а не спрея. От второго мои волосы становились грязными буквально спустя семь часов после применения», — объяснила она.

Зрители, в свою очередь, поблагодарили автора ролика за совет и поделились своими методами борьбы с жирностью волос.

«Я, например, использую тальк», «Кукурузная мука или крахмал тоже могут подойти, если вы в затруднительном положении», «Не обязательно покупать что-то дорогое! Вы можете использовать порошок корня арроурут. Он очень дешевый», — писали они в комментариях под видео.