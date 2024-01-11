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Красота — это страшная сила: 6 бьюти-трендов, пришедших из кино

Иногда фильм или сериал так западает в душу, что хочется перенести какую-то его часть в свою реальную жизнь. Это возможно благодаря постоянно видоизменяющимся модным тенденциям — во все времена их активно задавали киногерои.

6 бьюти-трендов, пришедших из кино
© Freepik.com

Представляем подборку бьюти-трендов, перешедших из кино-мира в реальный мир:

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Зарубежные тренды

Кудряшки Кэрри ("Секс в большом городе") Кэрри Брэдшоу

В Интернете масса запросов на инструкцию по созданию укладки как у Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Густые, мелко завитые локоны делают любой образ игривым и женственным.

Особенность такой причёски заключается в том, что выполнять её стоит только на чистых волосах, плойкой диаметром 19 мм. Начинайте с корня: прокрутите плойку один раз, подождите, пока прядь нагреется, снимите инструмент. Захватите ту же прядь чуть ниже и повторите все то же самое — делать это нужно до тех пор, пока вы не дойдете до самых кончиков. Стилисты рекомендуют накручивать волосы в разные стороны — так результат получится более естественным.

"Мальвинка" ("Игра престолов")

Героини сериала "Игра престолов" носят причёску "Мальвинка", состоящую из тонких косичек и свободных прядей. Она отлично подойдёт для свидания, фотосесии или тематической вечеринки в стиле сериала. Сделать причёску ещё романтичнее поможет крупная плойка — на неё можно накрутить свободные пряди.

Вышел тизер фильма Back to Black про жизнь певицы Эми Уайнхаус

Удлинённое каре ("Друзья")

Рэйчел из сериала "Друзья" носила необычную (по крайней мере, на момент выхода ситкома) стрижку — каре с удлинёнными мелированными прядями. И зарубежные, и даже российские зрительницы после просмотра сериала наперебой озадачивали парикмахеров просьбами повторить эту дерзкую, но очень женственную стрижку. Она даже сейчас смотрится свежо и современно, согласны?

Наши тренды

Приталенные платья с пышными юбками (как у Людмилы Гурченко)

После выхода на экраны фильма "Карнавальная ночь" многие девушки "загорелись" мечтой о платье, подобном тем, которые носила главная героиня — красавица Леночка. Исполнительница этой роли — Людмила Гурченко — всегда любила акцентировать внимание общественности на своей осиной талии. Средняя длина платья позволяла оценить и красоту ног обладательницы, сохраняя при этом все рамки приличия.

Каре с чёлкой (как у Натальи Варлей)

"Комсомолка, спортсменка и просто красавица" Наталья Варлей" после премьеры картины Леонида Гайдая "Кавказская пленница" стала не только всеми любимой актрисой, но и настоящей иконой стиля. Молодую актрису на съёмках гримировали лишь слегка — у неё очень яркие и выразительные черты лица, поэтому макияж был не особенно нужен.

Однако перед съёмками Наталья совершила смелый шаг, который и сделал её одной из самых стильных девушек СССР — она избавилась от своих длинных волос, сделав стрижку каре, которой придавала шарма озорная чёлка. Зрительницы, посмотрев комедию, спешили в парикмахерские — превращаться в "и просто красавиц".

Халат с меховым воротом (как у Светланы Светличной)Героиня фильма "Бриллиантовая рука" Анна Сергеевна — пожалуй, самая раскрепощённая модница своей эпохи. Её макияж с чёрными стрелками и синими тенями поражает воображение (в действительности лучше не сочетать эти приёмы, активные стрелки сочетаются только с нюдовыми оттенками теней), а розовый короткий халатик с меховой опушкой на воротнике — это просто "контрольный в голову".

Такая деталь гардероба акцентирует внимание на фигуре и притягивает взгляд к ногам. Актриса признавалась, что после премьеры киноленты зрительницы присылали ей сотни писем с просьбой помочь найти такой халат. А некоторые и заказывали такой же в ателье.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Хелен Миррен нарушила одно из главных правил красоты ради премии «Золотой глобус – 2024».

Тренды
Наталья Варлей
Людмила Гурченко
Кэрри Брэдшоу
Леонид Гайдай
Дженнифер Энистон