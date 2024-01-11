6 бьюти-трендов, пришедших из кино

Иногда фильм или сериал так западает в душу, что хочется перенести какую-то его часть в свою реальную жизнь. Это возможно благодаря постоянно видоизменяющимся модным тенденциям — во все времена их активно задавали киногерои.

© Freepik.com

Представляем подборку бьюти-трендов, перешедших из кино-мира в реальный мир:

Видео дня

Зарубежные тренды

Кудряшки Кэрри ("Секс в большом городе") Кэрри Брэдшоу

В Интернете масса запросов на инструкцию по созданию укладки как у Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Густые, мелко завитые локоны делают любой образ игривым и женственным.

Особенность такой причёски заключается в том, что выполнять её стоит только на чистых волосах, плойкой диаметром 19 мм. Начинайте с корня: прокрутите плойку один раз, подождите, пока прядь нагреется, снимите инструмент. Захватите ту же прядь чуть ниже и повторите все то же самое — делать это нужно до тех пор, пока вы не дойдете до самых кончиков. Стилисты рекомендуют накручивать волосы в разные стороны — так результат получится более естественным.

"Мальвинка" ("Игра престолов")

Героини сериала "Игра престолов" носят причёску "Мальвинка", состоящую из тонких косичек и свободных прядей. Она отлично подойдёт для свидания, фотосесии или тематической вечеринки в стиле сериала. Сделать причёску ещё романтичнее поможет крупная плойка — на неё можно накрутить свободные пряди.

Удлинённое каре ("Друзья")

Рэйчел из сериала "Друзья" носила необычную (по крайней мере, на момент выхода ситкома) стрижку — каре с удлинёнными мелированными прядями. И зарубежные, и даже российские зрительницы после просмотра сериала наперебой озадачивали парикмахеров просьбами повторить эту дерзкую, но очень женственную стрижку. Она даже сейчас смотрится свежо и современно, согласны?

Наши тренды

Приталенные платья с пышными юбками (как у Людмилы Гурченко)

После выхода на экраны фильма "Карнавальная ночь" многие девушки "загорелись" мечтой о платье, подобном тем, которые носила главная героиня — красавица Леночка. Исполнительница этой роли — Людмила Гурченко — всегда любила акцентировать внимание общественности на своей осиной талии. Средняя длина платья позволяла оценить и красоту ног обладательницы, сохраняя при этом все рамки приличия.

Каре с чёлкой (как у Натальи Варлей)

"Комсомолка, спортсменка и просто красавица" Наталья Варлей" после премьеры картины Леонида Гайдая "Кавказская пленница" стала не только всеми любимой актрисой, но и настоящей иконой стиля. Молодую актрису на съёмках гримировали лишь слегка — у неё очень яркие и выразительные черты лица, поэтому макияж был не особенно нужен.

Однако перед съёмками Наталья совершила смелый шаг, который и сделал её одной из самых стильных девушек СССР — она избавилась от своих длинных волос, сделав стрижку каре, которой придавала шарма озорная чёлка. Зрительницы, посмотрев комедию, спешили в парикмахерские — превращаться в "и просто красавиц".

Халат с меховым воротом (как у Светланы Светличной)Героиня фильма "Бриллиантовая рука" Анна Сергеевна — пожалуй, самая раскрепощённая модница своей эпохи. Её макияж с чёрными стрелками и синими тенями поражает воображение (в действительности лучше не сочетать эти приёмы, активные стрелки сочетаются только с нюдовыми оттенками теней), а розовый короткий халатик с меховой опушкой на воротнике — это просто "контрольный в голову".

Такая деталь гардероба акцентирует внимание на фигуре и притягивает взгляд к ногам. Актриса признавалась, что после премьеры киноленты зрительницы присылали ей сотни писем с просьбой помочь найти такой халат. А некоторые и заказывали такой же в ателье.