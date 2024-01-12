Пухлые и блестящие: топ советов по уходу за губами

Во внешности другого человека нас, как правило, привлекают детали. Губы могут рассказать о вас гораздо больше, чем кажется.

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Почему бы не уделить чуть больше внимания уходу за ними?

Избегайте средств для губ с эвкалиптом и ментолом в составе

Особенно в зимнее время. Тонкая кожа губ в этот период и без того подвергается агрессивному воздействию холода, и охлаждающие компоненты в составе бальзама или помады усиливают это. В жару средства с ментолом будут актуальны — они оставят на губах приятную столь необходимую прохладу.

Не только помада

Прежде чем нанести на губы бальзам или блеск, увлажните и подпитайте их при помощи специальной сыворотки, масла или жирного бальзама. Это поможет заполнить трещинки и мелкие морщины на губах, сделав их более гладкими и ухоженными. Важно: осенью и зимой лучше не использовать блески для губ — их функция сугубо декоративная, а текстура слишком лёгкая, не обеспечивающая должную защиту. В холодное время наносите помаду или бальзам, более лёгкие косметические средства подождут до поздней весны и лета.

Вода

Не забывайте пить достаточное количество воды. Кожа губ отражает общее состояние организма, обезвоживание — в том числе. У человека, который не восполняет свой водный баланс, губы обычно выглядят сухими и потрескавшимися.

Скраб

Периодически обновляйте кожу губ при помощи мягкого скраба. Благодаря этому губы будут выглядеть ухоженными, тонкая кожа будет в нежной на ощупь, без ощущения стянутости.

Перед сном