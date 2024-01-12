Модные в 2024 году женские стрижки: топ-3 главных тренда

Стрижка — для женщины каждый раз сложный выбор. Обрезать или оставить? Классика или эксперимент?

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«Лента.ру» поговорила со стилистами-парикмахерами и выяснила, какие прически будут модными в 2024 году, какие образы актуальны для обладательниц коротких, средних, длинных волос, как выгоднее их остричь и уложить.

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Текстурные, многослойные стрижки

Это по-настоящему универсальный тип стрижек: подойдет и при отсутствии должного объема, и при чрезмерной густоте волос, и, наоборот, при их истощенности.

«Текстурные стрижки уже очень долгое время сохраняют свое место в модном топе. Воздушный объем, стиль 1990-х (но в более современных формах) — все это идет с нами в 2024 год, — говорит "Ленте.ру" стилист-парикмахер Татьяна Брыскина (@tanchessa). — Многослойные стрижки будут отлично смотреться не только на прямых волосах, но и с кудрями».

С экспертом согласна и ее коллега, стилист-парикмахер Анжелика Листова (@listovaaa). «Сейчас действительно в моде легкие текстурные формы. Важно, чтобы прическа была небрежно сексуальной и немного дерзкой», — поясняет она «Ленте.ру».

По мнению стилистов, с текстурными стрижками не стоит переживать, подходят ли они к вашему типу лица

«Парикмахеру важно обратить внимание на стиль человека, узнать его пожелания, спросить об образе жизни. После консультации можно закрыть все потребности клиента, подобрав идеальную форму текстурной стрижки и адаптировав ее к форме лица и типу волос», — уверена Брыскина.

А по словам Листовой, важно правильно подобрать длину челки.

«Круглому и квадратному лицу лучше делать челку ниже уровня губ. В остальных случаях — желательно обрезать покороче», — отмечает она.

Какие варианты текстурных стрижек стоит рассмотреть в 2024 году? Вот, что рекомендуют стилисты.

На короткие волосы

Каскад. Самый популярный вид многослойной стрижки. В этом случае пряди делают разной длины и укладывают их друг на друга ярусами. Такая прическа на коротких волосах создает значительный объем на затылке, а также на висках и в районе скул. Первым стричь своих клиенток так начал британский парикмахер Видал Сассун в 1970-е годы.

Шегги. В этой стрижке акцент также делается на прядях разной длины. Но в отличие от каскада, эти пряди рваные, небрежные. Впервые популярной стрижка стала также в 1970-е годы. Одной из первых ее продемонстрировала актриса Джейн Фонда в фильме «Клют». Моделировал прическу для нее американский стилист Пол МакГрегор. Ранее у Фонды были длинные волосы, поэтому новый образ шокировал зрителей, но стрижка быстро стала популярной — сначала в США, а потом и во всем мире. Вторую жизнь ей подарила актриса Мег Райан, и шегги вновь стала трендом, только уже в 2020-х.

На средние волосы

Все тот же каскад. При этом можно варьировать длину прядей непосредственно у лица, а также длину волос на затылке. Так, зачастую женщины решают оставить среднюю длину спереди, а сзади не боятся экспериментировать — вплоть до того, чтобы отдать предпочтение по-настоящему короткой стрижке. Эта прическа на средней длине может придать волосам объем и плотность.

«Итальянка». Создателем стрижки считается итальянец, топ-стилист и парикмахер Арланду Тосси. «Итальянка», как и многие другие многослойные прически, похожа на каскад. Главное отличие — в прическе Тосси линии еще более ровные и мягкие. При этом пряди стригут по форме шапочки: на макушке их делают короче, чем в височной части. Затем боковые пряди филируют по всей длине. Кроме того, «итальянку» чаще делают с челкой.

На длинные волосы

Главный тренд 2024 года — геометрические стрижки на длинные волосы. Их основная задача — обрамить лицо четким контуром, этот эффект достигается за счет срезания верхнего слоя волос, нижний же слой оставляют длинным.

Как правило, такая стрижка выглядит романтично и нежно, но можно добавить и дерзкие элементы: например, верхние слои волос сделать рваными, а нижние полностью выпрямить, даже если от природы волосы кудрявые. Разнообразить стрижку может длина челки.

Каре

Классическое

«Каре подходит женщинам с короткими и средними волосами. Под классическим каре предполагают стрижку, при которой волосы оставляют длиной примерно до подбородка, с ровным горизонтальным срезом», — говорит Татьяна Брыскина.

"Это эстетика Парижа. Небрежность, элегантность, благородство. Это стрижка, не требующая особого ухода. Она отлично обрамляет лицо, причем подходит под любой его тип и позволяет скрывать недостатки", - Татьяна Брыскина, стилист-парикмахер.

По ее словам, полное лицо таким образом визуально можно сделать более вытянутым, а худощавым людям каре добавит объема. Вариации каре, по мнению эксперта, — это самые модные короткие стрижки, которые остаются актуальны по сей день.

Боб-каре

Одна из самых популярных вариаций каре. Выполняется на короткую и иногда среднюю длину. Для нее характерны приподнятый затылок и объемная макушка, а также классический прямой срез без многослойности.

Считается, что стрижка стала известной благодаря американской танцовщице Ирен Кастл. Согласно легенде, в 1915 году она коротко остригла свои длинные волосы, так как они мешали ей выступать, поэтому стрижка была названа в ее честь — «Кастл боб».

Также эта прическа прочно связана с французским модельером Коко Шанель, которая, как она сама рассказывала, однажды во время сборов в театр случайно сожгла часть своих волос огнем газовой плиты. Чтобы не опаздывать на спектакль, она просто обрезала свои длинные волосы. Возможно, это просто легенда, но важно то, что внешний вид Шанель восхитил публику, и стрижка боб-каре стала во Франции популярной.

Каре на ножке

Стрижка и впрямь напоминает шляпку гриба на ножке. В отличие от классического каре здесь полностью выбривается затылок, сверху же его прикрывает пышная копна волос. Такой вариант стрижки прекрасно сочетается с округлым или овальным лицом, а также с острым подбородком. Однако важно не забывать: чтобы каре на ножке смотрелось хорошо, его нужно периодически обновлять – как минимум раз в две недели.

Корейский стиль

Прически в корейском стиле, по словам Татьяны Брыскиной, прочно вошли в модные тренды последнего времени — прежде всего, благодаря K-pop-группам и дорамам. При этом у таких стрижек нет конкретного названия: это все те же каре, бобы и каскады, упомянутые выше. Тем не менее они отличаются от привычных нам форм. Чем именно?

"Все дело в графичных, редких челках, несведенных зонах. Также часто это стрижки с ровным срезом. Даже давно известные прически начинают играть новыми красками благодаря таким дополнениям", - Татьяна Брыскина, стилист-парикмахер.

На короткие и средние волосы

Корейские прически, как правило, объемные и с длинными челками. Самая популярная стрижка средней длины в Корее — это вариации боба. Часто образ обыгрывают с помощью цвета, яркого окрашивания: красного, синего или розового. В моде также и платиновый блонд.

Важно помнить, что у азиатских женщин волосы от природы густые, прямые и достаточно плотные. Поэтому не все актуальные на Востоке формы стрижек подойдут европейкам. А вьющиеся волосы скорее всего не дадут получить желаемый эффект.

«По этой причине лично я не работаю исключительно в корейской технике, а смешиваю ее с приемами текстурных стрижек», — поясняет Татьяна Брыскина.

"Для наших девушек это более оптимальный вариант: стрижку удобнее носить, а форма при этом выглядит суперсовременно", - Татьяна Брыскина, стилист-парикмахер.

На длинные волосы

Яркий пример — солистки поп-группы Blackpink, они носят каскад с минимальным переходом. При этом обязательно с ровным срезом (в отличие от плавного, предпочитаемого европейками). И, конечно, периодически вносят разнообразие в стрижку — это можно сделать с помощью легкой и воздушной прямой челки.

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Небрежность и естественность

«Даже в коротких стрижках сейчас отмечаются именно текстура и небрежность, — поясняет Татьяна Брыскина. — Многослойным стрижкам, о которых мы много сегодня говорили, подходят легкие укладки, без вычурности, не нужно стараться сделать так, чтобы волосы лежали волосок к волоску. Если волосы вьются, то лучше подчеркнуть естественную текстуру волос, если прямые, можно сделать легкие пляжные волны, либо оставить прямыми, но воспользоваться морской солью, чтобы выделить слои».

Винтаж

По мнению стилиста-парикмахера, это направление также переходит в 2024 год. «В винтажном стиле можно укладывать абсолютно любую стрижку, для этого достаточно создать воздушность и объем с помощью брашинга (круглая расческа-щетка для укладки), и вуаля — вы как девушка из журнала Vogue», — говорит Брыскина.

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