56-летняя Джулия Робертс раскрыла свой секрет сохранения молодости
Джулия Робертс, известная актриса с узнаваемой улыбкой и пышными локонами, раскрыла свой секрет поддержания молодости. По ее словам, ключ к молодости заключается в генетике и в «любви хорошего мужчины», как сообщает портал boda.
Фанаты Робертс часто отмечают, что ее внешность не изменилась со времен начала ее карьеры в Голливуде. Актриса объясняет это наличием «очень хороших генов» от родителей. Во время интервью ее также спрашивали о ее методах ухода за внешностью. Робертс в шутку заявила, что «маринуется» каждые две недели на 18 часов в банке, что якобы положительно сказывается на ее коже, несмотря на неприятный запах.
Тем не менее, голливудская звезда подчеркнула, что на деле она не прибегает к сложным процедурам ухода за собой, подчеркивая роль отличной генетики и любви ее мужа в сохранении молодости. Робертс, находящаяся в браке с Дэниелом Модером более 20 лет, отмечает, что его поддержка играет важную роль в ее жизни.
Актриса также упомянула, что одним из ее ключевых принципов красоты является отказ от выщипывания бровей с юных лет. По ее мнению, это позволяет ей сохранять естественный вид и укрепляет уверенность поклонников в отсутствии косметических операций на ее лице.