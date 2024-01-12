56-летняя Джулия Робертс раскрыла свой секрет сохранения молодости

Джулия Робертс, известная актриса с узнаваемой улыбкой и пышными локонами, раскрыла свой секрет поддержания молодости. По ее словам, ключ к молодости заключается в генетике и в «любви хорошего мужчины», как сообщает портал boda.

© Кадр из фильма "Билет в рай"

Фанаты Робертс часто отмечают, что ее внешность не изменилась со времен начала ее карьеры в Голливуде. Актриса объясняет это наличием «очень хороших генов» от родителей. Во время интервью ее также спрашивали о ее методах ухода за внешностью. Робертс в шутку заявила, что «маринуется» каждые две недели на 18 часов в банке, что якобы положительно сказывается на ее коже, несмотря на неприятный запах.

Тем не менее, голливудская звезда подчеркнула, что на деле она не прибегает к сложным процедурам ухода за собой, подчеркивая роль отличной генетики и любви ее мужа в сохранении молодости. Робертс, находящаяся в браке с Дэниелом Модером более 20 лет, отмечает, что его поддержка играет важную роль в ее жизни.