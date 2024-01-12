Как и когда восстанавливать ногти после гель-лака

Профессиональный маникюр в салоне выглядит красиво и ухоженно, но после долгого ношения покрытия иногда приходится расплачиваться тонкими и ломкими ногтями. Как вернуть прежнее состояние ногтевой пластины и в чём может быть причина истончения, «Клопс» рассказала мастер маникюра Анастасия Саакян.

© Unsplash

Полное восстановление ногтевой пластины происходит за 5-6 месяцев, так что если вы хотите вернуть ей прежнее состояние, то от гель-лака придётся отказаться на довольно долгий срок.

Специалист уточнила, что «отдыхать» от покрытия стоит в тех случаях, когда мастер при работе не соблюдал правила безопасности, спиливал покрытие под ноль и не следил за состоянием ногтей. Во всех остальных случаях истончение естественного слоя ногтей — нормально.

«Когда клиенты снимают покрытие, то многие сталкиваются с проблемой: ногти ломкие и в разы слабее, чем были до (к сожалению, это нормально, так как при спиливании материала задействуется дорсальный (верхний) слой ногтя, и каким бы не был опытным мастер, повреждений, даже лёгких, не избежать)», — делится Анастасия Саакян.

Основные правила для восстановления ногтевой пластины

Если вы хотите вернуть прежнее состояние ногтей после гель-лака, то следует придерживаться следующих советов: