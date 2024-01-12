Стилист рассказала, какую обувь женщинам после 50 лет не стоит носить

Стилист рассказала, какую обувь запрещено носить женщинам после 50 лет
Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить устаревшие фасоны зимних ботинок, очень узкие сапоги на низкой платформе, мокасины, ботфорты и туфли на высоком каблуке. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
Эксперт отметила, что обувь является визитной карточкой, которая сразу выдает возраст своей владелицы. Поэтому выбирать ее, особенно после 50 лет, следует тщательнее.
"Если мы выбираем высокие ботинки, то стоит отказаться от очень узких сапог на низкой платформе, которые часто можно увидеть на женщинах 50+. Они некрасиво "режут" ногу и выглядят устаревшими. От ботфортов тоже лучше отказаться. Это достаточно молодежный элемент, который на взрослой женщине может смотреться нелепо", – продолжает стилист.
Лучше всего выбирать сапоги прямого силуэта, не обтягивающие, а более широкие на небольшом каблуке.
"Эта обувь сразу визуально приподнимет силуэт, придаст шика, стиля и при этом будет теплая", – объясняет Скороходова.
Кроме того, после 50 лет рекомендуется отказаться от обуви на высоком каблуке. Специалист посоветовала выбирать обувь на умеренном каблуке. Самая беспроигрышная модель – это туфли-лодочки базовых оттенков: бежевые, персиковые либо темные, кофейные или коричневые. Они будут вытягивать силуэт и сделают его визуально стройнее.
"Многие женщины старше 50 лет носят мокасины, потому что они очень удобные. Но эта модель была в тренде несколько лет назад и выдает возраст своей владелицы. Она показывает, что человек уже не следит за модой. Я бы заменила эту модель на современные лоферы, которые так же удобны, комфортны, но созданы немного по другой форме и смотрятся трендово, освежают образ", – говорит Скороходова.
При выборе обуви для жаркой погоды эксперт посоветовала с осторожностью относиться к максимально открытым моделям.