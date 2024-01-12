Стилист рассказала, какую обувь женщинам после 50 лет не стоит носить

"Многие женщины старше 50 лет носят мокасины, потому что они очень удобные. Но эта модель была в тренде несколько лет назад и выдает возраст своей владелицы. Она показывает, что человек уже не следит за модой. Я бы заменила эту модель на современные лоферы, которые так же удобны, комфортны, но созданы немного по другой форме и смотрятся трендово, освежают образ", – говорит Скороходова.