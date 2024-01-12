«Меховой» маникюр стал новым трендом на фоне подъема «славянского шика»

Маникюр с мехом стал новым нейл-трендом, который активно демонстрируют инфлюенсеры и звезды по всему миру. Снимки маникюра публикуют в Instagram и TikTok.

Начать 2024 год мастера по маникюру советуют с нового тренда — маникюра с помпонами, мехом и пушистыми ресницами. Вариаций применений придумали десятки: и разместить на одном пальце яркую деталь, и покрыть все ногти мягкими подушками, и сделать альтернативную версию френча. "Меховой" маникюр особенно пользуется популярностью в Южной Корее и Китае. В США и России тренд вызвал ассоциацию с подъемом "славянского шика", в стиле которого уже демонстрировали образы Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и другие it-girl.