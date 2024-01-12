Какие свитера носить этой зимой: 7 наглядных примеров на выбор
Страшный сон или возможность самовыражения без осуждающих взглядов — как ни называй моду на «страшные» свитера, суть не меняется. В общем, чем хуже, тем лучше!
Китч
Невозможно писать о свитерах и молчать о популярности китчевых дизайнов. Если на вашем экземпляре есть винтажный узор 10-летней (как минимум) давности, отсылка к нишевым поп-культурным трендам или нечто милое вроде ромашек или вишен, можете смело постить образ в соцсетях, предвещаем шквал лайков. Свитера в стиле китч могут превратить простые джинсы или юбку в продуманный наряд. Независимо от того, какой дизайн вы выберете, главное — не стесняться и получать от образа максимальное удовольствие.
Походная романтика
Теплая отсылка к лету — свитер в эстетике летнего лагеря. Этот тренд, на наш взгляд, повод предаться безудержной ностальгии по тем беззаботным дням, когда бесперебойный доступ в интернет был последним, что вас волновало. В эту категорию входят как винтажные свитера с пейзажами, так и яркие варианты из флиса, которые согреют вас во время приключений выходного дня на свежем воздухе.
Объем и комфорт
Комфорт — одна из главных движущих сил тренда «уродливых» свитеров, и чем они объемнее, тем лучше, потому что теплее, а зимой это то, что нужно в первую очередь. Выбирайте уютный плотный трикотаж или даже платья-свитера, которые обеспечивают максимальное удобство и отлично сочетаются с другими зимними вещами.
Скандинавские мотивы
Скандинавский свитер вполне может обойтись без оленей и ярких цветов. Именно такие вариации с ретронастроением можно смело носить в этом сезоне. Уличная мода вовсю эксплуатирует образы прошлого, и подобная вещь — отличная возможность без особого труда ощутить причастность к тренду.
Животные
Хотя подобные предметы гардероба правильнее отнести к китчу, изображения животных на свитерах настолько самобытны, что заслужили отдельного упоминания. И речь не о зебре и леопарде, а о собаках, кошках и других домашних и не очень животных. К слову, в свитере как на фото в свое время ходила принцесса Диана. И да, он выглядит старорежимным, но не устаревшим!
Связанный своими руками
Хорошая новость для фанаток рукоделия. Вязаные собственноручно свитера — абсолютный тренд. Хотя они могут быть не самыми изящными, особенно если вы руководствовались роликами в Сети, они однозначно уютные, дышащие и идеально подходят для создания многослойных зимних образов.
Бабушка с побережья
Ваша бабушка такое не носит? Возможно, она живет вдалеке от моря. Тренд Coastal Grandma, то есть дословно «бабушка с побережья», завирусился в Тиктоке еще в 2022 году, но успешно пережил и 2023-й. Предлагаем адаптировать его к зимнему сезону! Запоминайте: это непринужденная версия тихой роскоши, классические силуэты, нейтральная цветовая палитра и, как правило, крупная вязка. Пришло время совершить набег на гардероб вашей бабушки и представить, что вы в Сочи, например.