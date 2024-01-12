5 простых шагов для естественного дневного макияжа

Дневной макияж — это искусство выделить свою природную красоту. В основе дневного макияжа — натуральность. Он строится на здоровой, легко сияющей коже, умеренном макияже глаз, натуральном румянце и оттенке помады, подчеркивающем красоту улыбки. Если в течение дня ожидается какое-либо мероприятие, то дневной макияж можно легко преобразить в вечерний, добавив в него несколько ярких акцентов. О том, каких шагов необходимо придерживаться для создания естественного дневного макияжа, расскажет бьюти-блогер Sanya Becker.

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Шаг 1. Подготовка лица: детали, которые делают разницу

Не забывайте: чистая, увлажненная кожа — залог успешного макияжа.

Перед нанесением макияжа крайне важно обеспечить коже должное внимание. Начните с очищения кожи с использованием мягкого геля или пенки, чтобы избавиться от загрязнений, излишков кожного сала и остатков косметических продуктов. Этот шаг не только подготавливает кожу к макияжу, но и помогает избежать неровного нанесения тональной основы, которая может подчеркнуть несовершенства и шелушения.

После очищения нанесите увлажняющий крем с минимальным SPF. Это поможет увлажнить кожу, защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и создать оптимальную базу для нанесения макияжа. Дополнительно после того, как крем впитается, можно нанести базу или основу под макияж. Они создадут идеальную основу для последующих продуктов.

Также не забывайте регулярно проводить пилинг-процедуры — это поможет избавиться от отмерших клеток и сделает кожу более гладкой и ровной.

Шаг 2. Лицо: делаем идеальный тон и коррекцию

Тональный крем — основа макияжа, которая создает равномерное покрытие и выравнивает тон кожи. Выбирайте средство, соответствующее вашему типу кожи и оттенку. Наносите крем легкими движениями пальцев, спонжа или кисти, равномерно распределяя продукт. Это создаст естественный и безупречный финиш.

Коррекция с помощью консилера:

Используйте консилер, чтобы скрыть более заметные несовершенства или темные круги под глазами. Продукт следует точечно наносить на проблемные участки кожи, затем плавно растушевать его пальцами или специальным аппликатором. Не забывайте выбирать оттенок консилера, который чуть светлее основы, чтобы создать естественное освещение лица.

Румяна, бронзер и хайлайтер:

Наносите румяна на верхние скулы, начиная от яблок скул и растушевывая продукт в направлении висков. Это придаст лицу свежий и здоровый вид.

Бронзер следует наносить на следующие зоны: по контуру лица — вдоль волосистой линии лба, под скулами и вдоль нижней челюсти. Это создаст эффект естественного загара.

С помощью хайлайтера выделите верхнюю часть скул, край брови, внутренний уголок глаза, верхнюю точку носа и верхнюю губу. Это придаст коже сияние и подчеркнет естественные светлые точки лица.

Правильное нанесение румян, бронзера и хайлайтера придаст лицу объем и здоровое сияние, выделит его контуры. Не забывайте растушевывать продукты, чтобы они естественно сочетались с вашим тоном кожи и создавали нежный и свежий образ.

Шаг 3. Брови: ухоженный вид

Брови играют важную роль в создании естественного образа. Они должны быть не только аккуратными и ухоженными, но и соответствовать форме вашего лица. Не забывайте удалять лишние волоски между бровями и под их контуром, чтобы сохранить аккуратность.

Используйте карандаш или тени подходящего оттенка для бровей. Начните с контура брови, делая мягкие короткие штрихи, следуя естественной форме роста волосков. Затем заполните пустоты между волосками, создавая равномерное покрытие. Старайтесь делать легкие движения, чтобы не перегружать брови продуктом и сохранить естественный вид.

Завершите этот шаг применением геля или воска для бровей, чтобы закрепить их форму и обеспечить долговременный эффект. Нанесите продукт легкими мазками, следуя естественной линии роста волосков.

Шаг 4. Глаза: естественная привлекательность

Для естественного дневного макияжа достаточно использование лишь туши для ресниц, черного или коричневого цвета. Наносите тушь аккуратно, одного-двух слоев будет достаточно, чтобы подчеркнуть ресницы и придать им естественный объем без эффекта перегруженности.

Если хотите использовать тени и добавить немного цвета, выберите палетку в пастельных тонах, например, бежевые или бледно-розовые. Нанесите их на все подвижное веко пальцами или специальным аппликатором, делая акцент на внутренних участках века. Для плавных переходов между оттенками, используйте тени на тон темнее и аккуратно подчеркните внешние уголки глаз. Главное, хорошо растушевать продукт и сделать плавный переход между оттенками.

Шаг 5. Губы: нежный завершающий штрих

Перед нанесением помады убедитесь, что ваши губы хорошо увлажнены. Используйте увлажняющий бальзам или базу для губ, чтобы сделать их мягкими и подготовить к макияжу.

Для создания естественного образа выберите помаду или блеск близкий к вашему оттенку губ. Натуральные оттенки, такие как нюд или бледно-розовые, идеально подойдут для дневного макияжа. Нанесите помаду равномерным слоем или легко дотроньтесь к губам блеском.

Важно, чтобы цвет помады сочетался с вашим общим образом, подчеркивая красоту вашей улыбки.