15 кремов и сывороток с церамидами для восстановления и защиты кожи

Зимой кожа нуждается в дополнительной защите, обеспечить которую может косметика с церамидами: они восстанавливают гидролипидный слой и помогают лучше переносить морозы и сильный ветер. В нашей подборке — 15 средств с церамидами в разных форматах.

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Крем Tea-Tox, Medi-Peel (3720 руб.)

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Под крышкой скрывается не только крем, но и насыщенный комбучей гель, который повышает иммунитет клеток и обладает антиоксидантным действием. В кремовой части правят гиалуроновая кислота и липосомальные церамиды, комбинация которых глубоко увлажняет кожу и улучшает ее барьерные функции.

Увлажняющая сыворотка Hip Hop Chick, Superbanka (5100 руб.)

В составе — биолипидный комплекс и церамиды, которые эффективно реконструируют кожу и усиливают ее защитные свойства. Для повышения упругости в сыворотке используют галактомисис, а для увлажнения — гиалуроновую кислоту.

Крем Der. Special Ceramide, RNW (1945 руб.)

Церамиды в сочетании с пантенолом и бетаином эффективно ухаживают за обезвоженной кожей. Крем нейтрализует сухость и шелушения, смягчает кожу и уменьшает покраснения, благодаря чему она снова становится гладкой и сияющей.

Сыворотка Exo-Cera, Dr.F5 (3069 руб.)

Дуэт церамидов и центеллы азиатской в составе сыворотки идеально подходит для кожи с ослабленным защитным барьером. Компоненты восстанавливают его, чтобы кожа лучше сопротивлялась агрессивным внешним факторам и самостоятельно препятствовала потере влаги.

Универсальный крем для сухой и чувствительной кожи, Anna Sharova (1885 руб.)

Крем восстанавливает липидный слой, что предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, сухость и стянутость кожи. Благодаря легкой текстуре средство легко распределяется по коже и не оставляет липкости.

Ночной крем с церамидом NP3, Pure Love (3480 руб.)

Церамид NP3 не только улучшает кожный барьер, но и обеспечивает пролонгированное антивозрастное действие. При нанесении он формирует водородные связи, благодаря которым кожа становится более упругой и эластичной. Кроме того, в формуле есть транс-ретиноевая кислота — она запускает обновление кожи и синтез коллагена.

Крем с комплексом церамидов, Lifecode (1534 руб.)

Ежедневный крем с большим набором функций. За счет церамидов он нормализует гидролипидный баланс и укрепляет защитный барьер, а благодаря гиалуроновой кислоте и мочевине смягчает и увлажняет кожу. В формуле также есть коэнзим Q10 — антиэйдж-компонент, который стимулирует регенерацию клеток и сокращает морщины.

Гель Ceramide SkinSaver, Geltek (1732 руб.)

Гель защищает кожу от любых агрессивных проявлений внешней среды. Формула держится на биоцерамидном комплексе с другими элементами гидролипидного слоя, которые позволяют быстро устранить шелушения и повреждения и вернуть коже здоровый вид.

Защитная эмульсия для тела, Липобейз (370 руб.)

Главную роль в формуле играет комплекс церамидов и растительных масел, которые нормализуют защитные функции кожи. Для нейтрализации раздражений и покраснений в эмульсию добавили фитостерол, а для увлажнения — мочевину и молочную кислоту, которые удерживают воду в клетках.

Тканевая маска с церамидами, Clara’s Choice (113 руб.)

Маска с экспресс-эффектом для регенерации кожи. Восстанавливая гидролипидный слой, она помогает коже удерживать влагу, делает ее более гладкой и эластичной.

Ночной крем с церамидами, Avon (239 руб.)

Ночной крем с антиэйдж-функциями. Комбинация церамидов и витамина Е препятствует преждевременному старению кожи, запускает процессы обновления и регенерации. Крем также насыщает клетки влагой и помогает удержать ее, предотвращая обезвоживание.

Восстанавливающий крем So Gentle, Bio-G (1440 руб.)

Базовый крем для регенерации кожи с растительными экстрактами и церамидами. Крем усиливает защитный барьер и снимает раздражения, а заодно увлажняет кожу.

Антивозрастная маска для сухой кожи, Verifique (850 руб.)

Маска содержит церамидный комплекс, который стоит на трех столпах: фосфолипидах, жирных кислотах и холестероле. Они отвечают за регенерацию и уплотнение рогового слоя, а как следствие — за упругость и гладкость кожи. Антивозрастной эффект также обеспечивают пептиды, которые заполняют мелкие морщины и выравнивают микрорельеф.

Крем для лица «С церамидами», Краснополянская косметика (1200 руб.)

Крем с функциями защиты и замедления процессов старения. С первой задачей справляется комплекс церамидов, который поддерживает поверхностный слой кожи, со второй — комбинация увлажняющих и питательных компонентов. Гиалуроновая кислота и гель алоэ вера противостоят сухости, масла зародышей пшеницы, персика и оливы улучшают тон кожи и сохраняют упругость.

Увлажняющий крем для нормальной и склонной к жирности кожи лица Your Skin, Mixit (745 руб.)