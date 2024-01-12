Названы способы усилить рельефность пресса без тренировок

Журналисты издания Men Today назвали способы усилить рельефность пресса без тренировок.

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Во-первых, было предложено ежедневно пользоваться контрастным душем. По словам авторов, это поможет улучшить циркуляцию крови. Во-вторых, желающим получить плоский живот посоветовали пить рыбий жир, так как он необходим для мышц.

Также для укрепления мышц рекомендовали втягивать живот не только на тренировках, но и в обычной жизни. В качестве дополнения можно выполнять упражнения брюшным дыханием.

Кроме того, стоит обратить внимание на питание. Следует выпивать больше воды, а также не переедать и сохранять небольшой дефицит калорий.