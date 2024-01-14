Как быстро отрастить волосы: советы эксперта
Однажды нам надоедает носить короткую стрижку и тогда мы начинаем отращивать волосы. Как только они отрастут ниже лопаток, мы вновь задумаемся о визите к цирюльнику, но это когда еще будет!
Итак, что нужно делать тем, кто хочет заполучить здоровые, длинные и красивые волосы? Делимся секретами.
Подберите правильно расческу
Она должна отвечать двум задачам — хорошо распутывать пряди и массировать кожу головы для улучшения циркуляции.
«Возможно, понадобятся две, а то и три хороших расчески. Одна с редкими зубьями для того, чтобы бережно расчесать спутанную после мытья волос шевелюру, другая — для укладки. И массажная щетка — применяйте ее по пять-семь минут перед сном», — советует стилист Ирина Лукашева.
Да, и помните о главном правиле: кудрявые и пористые волосы максимально бережно расчесывать влажными, а прямые — почти сухими.
Подберите правильно шампунь и бальзам
Самая частая ошибка — подбирать средства для мытья волос по типу собственно волос. Но кожа головы может быть жирной, а пряди по длине — сухими. Если мыть волосы шампунем для сухих волос, то проблемы жирности кожи только усугубятся, а луковицам не хватит питания извне.
Ирина напоминает:
«Лучше всего выбрать шампунь, который будет эффективно и бережно очищать кожу головы от сала, отмерших клеток и при этом глубоко увлажнять».
Обратите внимание на продукты, которые не утяжеляют волосы, а значит, прическа будет подвижной и объемной после укладки и надолго сохранит форму.
Подберите маску для волос
К счастью для желающих отрастить длинные волосы изобрели комплексы, которые ускоряют процесс и позволяют достигнуть результата быстрее. Выбирайте концентраты в ампулах или же маски. Важно: используйте средство, которое будет воздействовать непосредственно на фолликулы!
Можете воспользоваться старинным и проверенным бабушкиным рецептом. В качестве активного ингредиента обычно берут перец, куркуму или имбирь. К нему добавляют: витамины А и Е, эфирное масло розмарина или касторовое масло, никотиновую кислоту. В качестве базового масла можно взять кокосовое, репейное или масло жожоба.
Состав аккуратно наносят на корни, тщательно втирая его в кожу головы, затем накрывают его пленкой и укрывают голову полотенцем для усиления эффекта. Через полчаса смойте вашим обычным шампунем.
Принимайте витамины
Комплекс В, витамины А и Е — наше все, если мы хотим здоровые волосы, кожу и ногти. Лучше всего выбрать витамины и дозировку после консультации с терапевтом, а стандартные мультивитамины не окажут нужного эффекта.
Важно пить много воды, есть больше свежих овощей и зелени. Если вы вегетарианка, не забудьте проверить уровень витамина В12, его невозможно восполнить из растительных источников белка, а он важен не только для здоровья и красоты волос, но и для печени, главного депо красных кровяных телец.
Приобретите наволочку из шелка
Это очень полезно для волос. Натуральный шелк снимает лишнее статическое электричество, помогает сохранить локоны гладкими и блестящими. Некоторые даже утверждают, что после сна на такой подушке голова болит реже!
Регулярно обновляйте кончики волос
Нет, это никак не повлияет на скорость их роста, вопреки известному мифу. Но тогда стрижка уберет посеченные кончики, которые могут появиться в результате неправильного расчесывания или тугих резинок, а значит, волос не станет расслаиваться дальше и будет отрастать плотным и крепким.