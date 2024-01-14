Как быстро отрастить волосы: советы эксперта

Однажды нам надоедает носить короткую стрижку и тогда мы начинаем отращивать волосы. Как только они отрастут ниже лопаток, мы вновь задумаемся о визите к цирюльнику, но это когда еще будет!

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Итак, что нужно делать тем, кто хочет заполучить здоровые, длинные и красивые волосы? Делимся секретами.

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Подберите правильно расческу

Она должна отвечать двум задачам — хорошо распутывать пряди и массировать кожу головы для улучшения циркуляции.

«Возможно, понадобятся две, а то и три хороших расчески. Одна с редкими зубьями для того, чтобы бережно расчесать спутанную после мытья волос шевелюру, другая — для укладки. И массажная щетка — применяйте ее по пять-семь минут перед сном», — советует стилист Ирина Лукашева.

Да, и помните о главном правиле: кудрявые и пористые волосы максимально бережно расчесывать влажными, а прямые — почти сухими.

Подберите правильно шампунь и бальзам

Самая частая ошибка — подбирать средства для мытья волос по типу собственно волос. Но кожа головы может быть жирной, а пряди по длине — сухими. Если мыть волосы шампунем для сухих волос, то проблемы жирности кожи только усугубятся, а луковицам не хватит питания извне.

Ирина напоминает:

«Лучше всего выбрать шампунь, который будет эффективно и бережно очищать кожу головы от сала, отмерших клеток и при этом глубоко увлажнять».

Обратите внимание на продукты, которые не утяжеляют волосы, а значит, прическа будет подвижной и объемной после укладки и надолго сохранит форму.

Подберите маску для волос

К счастью для желающих отрастить длинные волосы изобрели комплексы, которые ускоряют процесс и позволяют достигнуть результата быстрее. Выбирайте концентраты в ампулах или же маски. Важно: используйте средство, которое будет воздействовать непосредственно на фолликулы!

Можете воспользоваться старинным и проверенным бабушкиным рецептом. В качестве активного ингредиента обычно берут перец, куркуму или имбирь. К нему добавляют: витамины А и Е, эфирное масло розмарина или касторовое масло, никотиновую кислоту. В качестве базового масла можно взять кокосовое, репейное или масло жожоба.

Состав аккуратно наносят на корни, тщательно втирая его в кожу головы, затем накрывают его пленкой и укрывают голову полотенцем для усиления эффекта. Через полчаса смойте вашим обычным шампунем.

Принимайте витамины

Комплекс В, витамины А и Е — наше все, если мы хотим здоровые волосы, кожу и ногти. Лучше всего выбрать витамины и дозировку после консультации с терапевтом, а стандартные мультивитамины не окажут нужного эффекта.

Важно пить много воды, есть больше свежих овощей и зелени. Если вы вегетарианка, не забудьте проверить уровень витамина В12, его невозможно восполнить из растительных источников белка, а он важен не только для здоровья и красоты волос, но и для печени, главного депо красных кровяных телец.

Приобретите наволочку из шелка

Это очень полезно для волос. Натуральный шелк снимает лишнее статическое электричество, помогает сохранить локоны гладкими и блестящими. Некоторые даже утверждают, что после сна на такой подушке голова болит реже!

Регулярно обновляйте кончики волос