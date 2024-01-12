Калининградский косметолог рассказала, как быстро избавиться от отеков на лице

Потребление вредной пищи, бессонные ночи и малоподвижный образ жизни приводят к отёчности. Как вернуть себе привычный облик, «Клопс» рассказала косметолог-эстетист Элина Сывук.

© Клопс.Ru

Первое, что следует знать — это то, что если ваши отёки задерживаются на лице надолго, болят, горят, вызывают проблемы с дыханием и со зрением, лучше всего записаться на приём к специалисту. В статье же речь будет идти об отёках, которые приносят только визуальный дискомфорт.

Видео дня

Отёчность — это накопление лишней жидкости в организме. Причины могут быть разными.

Общие правила для предупреждения отёчности

Принимайте контрастный душ;

Пейте больше жидкости;

Добавьте физическую активность;

Используйте средства для лимфодренажного массажа (скребок гуаша или специальный роллер).

Причины отёков

Переизбыток солёной и сладкой пищи. Известно, что солёная еда вызывает отёки. И соль есть практически везде: в сырах, в любимых снеках, заправках для салата и так далее. Сладкое, как ни парадоксально, в больших количествах может дать такой же эффект. Эти усилители вкуса задерживают жидкость в организме, за счёт чего мы и опухаем.

Алкоголь

Алкоголь также задерживает воду в организме и как результат — мешки под глазами и общая одутловатость. Если ограничить количество выпивки нельзя, то хотя бы чередуйте её с безалкогольными напитками.

Некоторые виды лекарств могут вызывать отёки;Малоподвижный образ жизни.

Избавляемся от отёчности при помощи бьюти-средств

Если соблюсти правила и ограничения уже не удалось, в устранении внешних симптомов помогут косметические средства.

Гидрогелевые патчи

Отдавайте предпочтение косметическому средству, в составе которого есть экстракт зелёного чая или кофе. Сами по себе патчи направлены на то, чтобы разгладить нежную кожу под глазами, избавить её от мелких морщинок. Если подержать патчи в холодильнике, то вы получите противоотёчный эффект.

Гель и кремы против отёков

Благодаря активным компонентам в составе, эти уходовые средства способны дать лимфодренажный эффект и улучшить микроциркуляцию. Но ждать быстрого результата не стоит: действия кремов дают пролонгированный эффект, который придётся подождать, регулярно используя продукт.

Альгинатные и тканевые маски

В состав альгината входит комплекс солей: натриевые, калиевые, кальциевые и аммониевые. Бывают маски с добавлением экстракта морских водорослей, витамином С и даже с добавлением жемчуга.

Альгинатные маски охлаждают кожу и тонизируют.

Тканевые маски необходимо подбирать с муцином улитки в составе, кофеином, с зелёным чаем, экстрактом огурца. И дополнительно охладите маску в холодильнике для большего противоотёчного эффекта.

Холодные компрессы

«Этот способ на случай, если у вас вдруг утром не оказалось патчей или маски для лица, а отёчность надо убрать», — советует Элина Сывук.

Холодные компрессы помогут сузить кровеносные сосуды и уменьшить отёчность. Нанесите такой компресс на припухшие участки лица на несколько минут. Следите за ощущениями и не допускайте переохлаждения (особенно нужно быть осторожным, если у вас сосудистая кожа).