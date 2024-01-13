Разработчики из РФ создали инновационную спортивную одежду
В России тестируют инновационную одежду. Такая спортивная форма повышает выносливость и ускоряет восстановление после травм.
«Мы соединили две несоединимые вещи – область медицины, небольшую физиотерапевтическую технологию, и одежду. Все для того, чтобы можно было улучшать кровоснабжение и лимфоток в мягких тканях», – сказал Кирилл Орлов, основатель компании-производителя функциональной одежды для спорта.
Секрет кроется в пружинках из металла, обработанного специальным образом. Готовые элементы прикрепляют к ткани, на которой предварительно делают разметку, чтобы чудо-детали воздействовали на определенные группы мышц: например, в зоне диафрагмы или пресса. Есть и рукава – для тренировок армрестлеров.
«Мы проводили тестирование на нескольких упражнениях: отжиманиях на брусьях и подъеме штанги на бицепс. Изначально мы замеряли силовые показатели в шести подходах у спортсмена без рукавов и потом через неделю, когда спортсмен восстанавливался, сравнивали их с результатом в рукавах. Финальный замер показывал, что результаты по выносливости растут примерно на 20 процентов», – отметил Аркадий Бессонов, вице-президент Всероссийской федерации армрестлинга.
По словам изобретателей, эта разработка не имеет аналогов в мире, а технология применима к любой, не только к спортивной, одежде. Об этом сообщает TV BRICS.
Фото: TV BRICS