Разработчики из РФ создали инновационную спортивную одежду

«Мы проводили тестирование на нескольких упражнениях: отжиманиях на брусьях и подъеме штанги на бицепс. Изначально мы замеряли силовые показатели в шести подходах у спортсмена без рукавов и потом через неделю, когда спортсмен восстанавливался, сравнивали их с результатом в рукавах. Финальный замер показывал, что результаты по выносливости растут примерно на 20 процентов», – отметил Аркадий Бессонов, вице-президент Всероссийской федерации армрестлинга.