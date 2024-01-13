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Ирина Горбачева уехала на Бали и решила кардинально сменить имидж

Полгода назад актриса Ирина Горбачева рассказала, что рассталась с мужем. После этого она начала больше работать над собой, путешествовать и ударилась в работу. Но на этом перемены не закончились — она решила кардинально сменить имидж.

Актриса Ирина Горбачева побрилась налысо
© Соцсети

После того как отгремела премьера «Бременских музыкантов», актриса отправилась отдыхать на Бали.  Там она отдыхает с друзьями и единомышленниками: занимается йогой, медитациями и просто наслаждается жизнью.

Также она записала видео для своего друга  Михаила Барышникова — в прошлом стилиста, а ныне известного ювелира. И в кадре актриса полностью лысая.

Тренды
Ирина Горбачева
Михаил Барышников