Актриса Ирина Горбачева побрилась налысо

Полгода назад актриса Ирина Горбачева рассказала, что рассталась с мужем. После этого она начала больше работать над собой, путешествовать и ударилась в работу. Но на этом перемены не закончились — она решила кардинально сменить имидж.

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После того как отгремела премьера «Бременских музыкантов», актриса отправилась отдыхать на Бали. Там она отдыхает с друзьями и единомышленниками: занимается йогой, медитациями и просто наслаждается жизнью.