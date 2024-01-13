Ирина Шейк продемонстрировала самый стильный пуховик для сильных морозов

Если вы переживаете, что морозы не позволяют выгуливать любимую одежду, предлагаем обратить внимание на Ирину Шейк, у которой весь наряд — один сплошной пуховик. Модель уже как-то показывала практичный и эффектный образ с зимней курткой. Но теперь, похоже, январские холода добрались и до Нью-Йорка, поэтому утепляться надо чем-то посерьезнее. В итоге на новых фото папарацци Ирина буквально утопает в оверсайз пуховике.

Что ж, прекрасно понимаем модель: в минус 25 так и норовит выйти на улицу, укутавшись в пуховое одеяло. К слову, такие «бесформенные» пуховики с округлой линией плеч и плотно набитым воротом — одни из самых модных сейчас. Что ж, мы ничего другого от королевы стрит-стайла и не ждали! Кстати, наряд ее дочки заслуживает отдельного внимания: шестилетняя Лея в зеленой шубке и большой шапке-ушанке — ну просто наша!