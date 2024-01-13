Стала стройной красоткой: Наталья Бочкарева поделилась снимками после преображения
43-летняя актриса Наталья Бочкарева в декабре прошлого года обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, который делал операции таким звездам как Филипп Киркоров, Гоар Аветисян, Дава и многим другим.
«Мне вообще кажется, что сейчас, перед Новым годом, время для красоты, чтобы привести себя в красивую форму. Тимур, хотела сказать спасибо за твой профессионализм, спасибо персоналу, потому что очень тепло встретили»,—поделилась Бочкарева с фанатами.
В начале года актриса улетела в отпуск. Во время отдыха в Омане она поделилась снимками. Для фото Наталья Бочкарева выбрала приталенное платье, подчеркивающее стройную фигуру.
«Встречали закат, гуляли по восточному базару и попали в оперу, самое удивительное место, невероятной красоты в столице Омана, Маскате»- подписала пост Наталья.
Поклонники положительно отреагировали на изменения во внешности актрисы.
«Одна из самых красивых девушек на свете», «Красотка Наталья» — писали фанаты под фотографией звезды.
Напомним, что новости о том, что актриса решилась на операцию попали в Интернет в середине декабря. Тогда актриса не стала рассекречивать, какие конкретно вмешательства ей предстоят. Но судя по всему, звезда сделал липосакцию.