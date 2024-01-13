Наталья Бочкарева поделилась снимками после преображения

«Мне вообще кажется, что сейчас, перед Новым годом, время для красоты, чтобы привести себя в красивую форму. Тимур, хотела сказать спасибо за твой профессионализм, спасибо персоналу, потому что очень тепло встретили»,—поделилась Бочкарева с фанатами.