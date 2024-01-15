Без косметолога: эти лайфхаки помогут скрыть лопнувшие капилляры на лице

Сосудистая сетка на лице может приносить большой дискомфорт женщине, ведь этот косметический дефект действительно портит внешний вид. Полностью избавиться от сосудов на лице можно лишь при участии косметолога, однако в наших силах скрыть сосудистые проявления, если прямо сейчас нет возможности посещать лазерные процедуры. Косметолог Виктория Трифонова поделилась с нами лайфхаками, которые помогут сделать сосуды на лице менее заметными.

© WomanHit.ru

Затемнение

Помимо обычных тональных средств, на помощь приходит автозагар или бронзер.

«Посещать солярий или же загорать естественным образом при сосудистых патологиях крайне нежелательно, а вот использование автозагара может здорово спасти ситуацию», — говорит Виктория.

Главное, следите, чтобы между шеей и лицом не было резкого перехода по цвету — тщательно растушуйте средство для создания натурального эффекта.

Охлаждаем кожу

Чем выше температура тела, тем заметнее становятся сосуды. Косметолог:

«Любые перегревы организма лишь усугубят проблему. Бани, сауны стоит исключить, если ваши сосуды требуют особого внимания».

Также эксперт не рекомендует переохлаждаться, при этом утренние протирания кубиком льда могут чуть улучшить ситуацию.

Используйте специальные декоративные средства