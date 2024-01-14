Как правильно снимать макияж: советы и средства

Чтобы кожа дольше оставалась свежей, гладкой и ухоженной, ее обязательно нужно правильно очищать — особенно если вы любите пользоваться декоративной косметикой.

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Процесс снятия макияжа должен начинаться с очищения губ. Следующий этап – демакияж глаз. Наносим средство на ватный диск и очень аккуратно очищаем глаза от туши, теней и подводки. Остатки косметических средств можно убрать смоченной в лосьоне ватной палочкой. Затем переходим к коже лица. Надо отметить, что сейчас на бьюти-рынке представлено огромное количество различных средств для демакияжа. Важно найти “свое”, то, которое будет подходить именно вашей кожи. Мы же предлагаем обзор средств, на которые обратили внимание на полках магазинов и маркетплейсов.

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Мицеллярная вода

Одним из самых распространенных средств для удаления косметики и очищения кожи лица является мицеллярная вода. Более того, она очень проста в использовании. Необходимо нанести продукт на ватный диск и легкими круговыми движениями снять косметику. По желанию можно завершить процесс с помощью пенки или геля для умывания. Производители многих брендов выпускают различные виды данного средства.

Например, увлажняющая мицеллярная вода Сакура & Кардамон фирмы Pravilnaya Kosmetika. Содержащиеся экстракты борются с высыпаниями и обеспечивают отбеливание постакне. А кардамон в составе оказывает омолаживающий эффект для кожи лица.

Мицеллярная вода №10 от More Trav — это натуральное средство для бережного очищения на каждый день. В составе продукта экстракт пустырника и каштана, которые нормализуют работу сальных желез и стимулируют кровообращение. А листья мяты придадут коже охлаждающий эффект.

Мицеллярная вода с растительными экстрактами LifeCode насыщена витамином С, молочной кислотой, ромашкой, календулой. Эти элементы увлажняют кожу, выравнивают ее рельеф и устраняют ощущение стянутости после применения.

Необычная мицеллярная вода PLANTOM от Cha U Kao. Представляет собой микроэмульсию из масла арганы и пенника лугового в сочетании с гликолипидами. Сливочная структура средства успокаивает чувствительную кожу лица и обеспечивает регенерацию клеток.

Не менее быстрое и эффективное средство для снятия макияжа — мицеллярная вода с бисабололом и экстрактом календулы от 4fresh BEAUTY. В составе только натуральные компоненты, которые помогут смягчить, успокоить кожу, а также улучшить ее барьерные функции. Экстракт ромашки, календулы, солянки, хвоща и бессмертника в одном флаконе!

Гидрофильные масла

Гидрофильные масла — еще один вид очищающих средств, которые помогут удалить макияж и избавиться от загрязнений. Благодаря эмульгатору, входящему в состав, масла превращаются в эмульсию при контакте с водой и легко смываются с кожи.

Гидрофильное масло PROFKA станет незаменимым помощником для эффективного снятия макияжа и бережного ухода за кожей. Благодаря содержанию черного тмина снижается риск появления акне, а экстракт календулы и витамин Е заживляет и смягчает.

Гидрофильное масло MATSESTA из натуральных компонентов бережно очищает кожу лица и области вокруг глаз. Средство не вызывает раздражений и не нарушает гидролипидный баланс.

Порадовать себя органическими маслами персика, оливы и черного тмины вы сможете, попробовав гидрофильное масло с центеллой Booster Bar. Примечательно, что средство не пересушивает сухую кожу, но при этом, помогает восстановить баланс жирной и комбинированной.

Гидрофильное масло LIA CRAFT создано для глубокого очищения кожи. Превращающееся в молочко средство питает и успокаивает кожу, возвращает ее к балансу, освежая и наполняя энергией.

Для ухода за кожей любого типа и возраста подойдет очищающее “Деликатное” масло Baikal cosmetics. В составе высококачественные растительные масла, богатые активными компонентами в природной форме. Кроме того, средство можно использовать в качестве основы для массажа лица.

Нужно смыть яркий макияж или остатки солнцезащитного крема? У бренда «Мастерская Олеси Мустаевой» есть решение — очищающее гидрофильное масло с шёлком и маслом розы. Масло ореха макадамии, зародышей пшеницы, гидролизованный протеин шелка и эфирное масло розы — ключевые ингредиенты продукта, которые не только справятся с косметикой, но и помогут в борьбе с черными точками.

Двухфазное средство для снятия макияжа

Средство для снятия макияжа с глаз и губ Frudia — это гармоничное соединение масляной основы и мицеллярной воды. Содержащиеся в составе аргинин и пантенол способствуют укреплению и питанию ресниц и губ, а экстракт дрожжей защищает ресницы от выпадения. Обязательно взболтайте продукт перед применением, намочите ватные диски средством и приложите их плотно к глазам и коже губ на несколько секунд. Далее удалите остатки макияжа, проводив диск по ресницам и губам.

Эмульсия

Эмульсия ILONA LUNDEN — это богатый состав из запатентованного комплекса HYDRONESIS, натуральных экстрактов, масел, витаминов, гиалуроновой кислоты и коллагена. Содержащиеся элементы ускоряют регенерацию тканей, восстанавливают гидробаланс, а также улучшают цвет лица. Уставшая и тусклая кожа обретает тонус и свежесть.

Молочко для снятия макияжа