Baza: в России набирает популярность тренд на окрашивание кошек и собак. Многим россиянам хочется сделать своего питомца самым ярким и заметным, и в этом неплохо помогает специальная краска для шерсти. Она отличается от человеческой по составу и имеет более щадящую формулу, однако и у неё есть нюансы, которые необходимо учитывать.

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На маркетплейсах популярность набирает краска для животных, которой можно украсить шерсть питомца яркими цветами. Сотни довольных покупателей благодарят продавцов и хвастаются на снимках преображением своих кошек и собак.

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Хозяева красят питомцев и в один цвет, и в несколько, а животные тем временем реагируют по-разному — кто-то в глубоком шоке от происходящего, а кому-то совершенно фиолетово.

«Заказываю второй раз! Пока розовый ещё не до конца не смылся, покрасила в фиолетовый и прям довольна! Сочувствую своему коту, что у него такая творческая хозяйка!» — написала одна из покупательниц краски.

Осенью 2023 года пользователи Сети ломали голову над зелёным котенком, которого обнаружили в Белоруссии, но ветеринар Михаил Шеляков заявил, что это просто краска. За цвет шерсти у животных отвечают три гена, и при любой комбинации выдать зелёный они не могут, как и фиолетовый, синий и другие.

Тренд на ярких питомцев запустили блогеры, но врач посоветовал не увлекаться такими украшательствами. Хоть специальная краска для кошек и собак не так вредит питомцам, как обычная человеческая с аммиаком, но всё равно не идёт на пользу.

У животного может быть аллергия на красители, а если на коже есть повреждения вроде раздражения или ранок, то наносить краску просто запрещено. Но кто досконально проверяет питомца перед окрашиванием?

К тому же краска подходит лишь для светлой шерсти — на темной она просто не возьмётся, если её не обесцветить. А это несёт уже другие проблемы — оксид может вызвать ожог и волдыри, шерсть может выпасть, а та, что останется, испортится навсегда.