Daily Mail: разнообразие живущих на коже микробов повышает риск появления морщин

Новое исследование предполагает, что количество морщин на лице у женщин может частично зависеть от бактерий, живущих на коже. Об этом сообщает Daily Mail. Воздействие ультрафиолетового света — доказанный фактор риска потери эластичности кожи, пятен, морщин и других признаков старения. Как выяснили авторы нового обзора исследований, бактерии также могут сыграть свою роль. Они проанализировали 13 исследований состояния кожи 650 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. У участниц с более разнообразным микробиомом (имеющими много разных видов бактерий) на коже было больше мелких морщин. Наличие более разнообразного микробиома имело и пользу: женщины реже страдали от обезвоживания кожи — фактора риска дряблости кожи. Предыдущие исследования показали, что у здоровых молодых женщин на лице меньше типов бактерий, чем у пожилых: в молодой коже доминирует бактерия Cutybacteria Acnes, которая живет в порах и питается кожным салом. Авторы отметили, что на основе их новаторского исследования еще слишком рано говорить о том, существует ли способ остановить появление гусиных лапок или сохранить молодость кожи, используя бактерии. Однако выводы указывают на необходимость дальнейшего изучения роли микробов в старении.